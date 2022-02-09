اختتام مؤتمر {فاو} في بغداد

أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، أمس الثلاثاء، اختتام مؤتمر بغداد لمنظمة الأغذية التابعة للأمم المتحدة “فاو” في دورتها الـ 36، مشيراً إلى تقديم العراق طلباً رسمياً للاجتماع مع إيران وتركيا للتباحث حول الحصص المائية بين الدول الثلاث.

واعتبر الخفاجي، خلال مؤتمر صحفي، “مؤتمر (فاو) إنجازاً تاريخياً للعراق ووزارة الزراعة بعد 50 عاماً، إذ يعد الأول في المنطقة والشرق الأدنى”، مشيراً إلى “مشاركة منظمة (فاو) للزراعة والأغذية في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى 30 دولة حضورياً وافتراضياً لمناقشة الكثير من القضايا منها تغيير المنافذ والأمن الغذائي” .

وقال الخفاجي، “طلبنا من منظمة فاو عقد اجتماع مشترك مع تركيا وإيران لحل الأزمات” .

بدوره، قال المدير المساعد لمنظمة (فاو) الممثل الإقليمي للشرق الأدنى عبد الحكيم الواعر خلال المؤتمر: “إننا نفخر بجهود جمهورية العراق وكل المسؤولين ونشيد بكل الدعم من رئاسة الوزراء والخارجية والاهتمام بالضيوف”، مشيرا إلى أن “المؤتمر الإقليمي يعتبر الأول في المنطقة” .

وأضاف الواعر، “تمت مناقشة العديد من القضايا المهمة في المنطقة خلال المؤتمر، الذي يمثل الحجر الأساس ومنهاج العمل للمنظمة خلال السنين القادمة”، مبيناً أنه تم “طرح العديد من القضايا في ما يخص الدول المشاركة” .

يذكر أن العراق يعاني شح المياه نتيجة قلة الأمطار وانخفاض إيرادات المياه في نهري دجلة والفرات مما أثر في الخطة الزراعية للموسم الحالي التي تقلصت إلى 50 % عما كانت عليه خلال الموسم الماضي.

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