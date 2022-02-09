الاتحاد الوطني يطعن بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

كشف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، عن عزمه تقديم طعن الى المحكمة الاتحادية بشأن قرار رئيس مجلس النواب بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية للمرة الثانية، فيما جدد موقفه من استمرار دعمه لبرهم صالح لمنصب الرئاسة.

وذكر عضو الحزب غازي كاكائي، في تصريح صحفي ” (8 شباط 2022)، إن “الاتحاد الوطني الكردستاني ملتزم، ويحترم النصوص الدستورية وقرارات المحكمة الاتحادية”، مؤكداً أن “الحزب يدعم قرارات المحكمة الاتحادية وكلما حصلت المحكمة على دعم تكون قرارتها أكثر حيادية.. كذلك نحترم قرارات السلطات الثلاث بشرط أن لا يكون فيها طابع سياسي”.

وأضاف “نعتقد ان قرار رقم 4 لسنة 2022 فيه طابع سياسي ولا يحق لرئاسة مجلس النواب فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية مرتين في ضل وجود مرشحين تنطبق عليهم شروط الدستورية والقانونية”.

وتابع، “كنا نتمنى أن لا تكون المؤسسات الدستورية طرفاً في السجالات والتباينات السياسية، نعتقد أن موقف رئاسة البرلمان كان غير قانوني”، لافتاً إلى أن “الاتحاد الوطني الكردستاني سيقدم شكوى وطعنا لدى المحكمة الاتحادية بشان فتح الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية للمرة الثانية”.

وأوضح أنه “في حال فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية أو لم يفتح فإن برهم صالح يبقى مرشح الحزب للمنصب، ونعتبره رجل المرحلة ولديه مواقف سياسية ووطنية طيبة”.

وقال كاكائي: إن “العراق يحتاج برهم صالح أكثر مما يحتاج برهم صالح للمنصب، وسنبقى داعمين له ليكون رئيساً للجمهورية لدورة ثانية”.

وقررت رئاسة مجلس النواب، الثلاثاء، فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية ابتداءً من يوم غد، ولمدة ثلاثة أيام.

وذكرت الرئاسة في بيان (8 شباط 2022)، إنها “عقدت اجتماعاً للتباحث حول موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، نظراً لانتهاء المدة الدستورية المحددة للانتخاب بموجب المادة (72/ثانيا/ب) من الدستور دون انتخاب رئيس للجمهورية”.

وأضاف البيان أنه “استناداً إلى أحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، تقرَّر خلال الاجتماع، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 9 شباط 2022 ولمدة (3) أيام”.

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