البحث عن بثينة جميل حسين الساعدي سهـــــــران بتُّ وقـــــــد دنا الفجــــرُ فإذا شكوتُ إليـــــكَ لِـــــي عـــــــذرُ أنـــا مثلُ موجـــــــكَ في تقلّبـــــــــهِ قَلِـــــقٌ فحــــالي المدُّ والجــــــــــزرُ مـــــــا للنوارسِ أقبلتْ زُمـــــــــــــرا ً لمّــــــــا التجأتُ إليكَ ما الأمــــــــــرُ هـــــلْ عــــنْ بثينــــــةَ َ عندهــا خبـرٌ هــذي النوارسُ أيّــهـــــا البحْــــــــرُ فتّشــــــتُ عنهــــا فـــي مواطنهــــا فـــــي البيْــــدِ لا أثـرٌ ولا ذكْـــرُ( 1) ومضيـتُ أبحـــــــثُ دونمـــــا كـلـل ٍ سيّــــــان عندي السهْــلُ والوعـــــرُ وخُطــــــــايَ مِــــنْ وادٍ إلى جبــــلٍ تقتـــــــــادني ويضلّنـــــــي الفكــــرُ فـإذا أنـــــــــــا في القفْـــرِ ملتحِـــــفٌ وجْـــهَ السمـا ووسادتي الصخْـــرُ(2) والبــــــدرُ مِن فوقـــــي أراقبُــــــــهُ وأودُّ لـــــــوْ يتكلّـــــــــمُ البـــــــــدْر فلطـــالمــــا فاضــــتْ مشاعـــــرنا بطلوعِـــهِ فشــــــدا بها الشعـــــــرُ

وكرمشـــةِ العيـــــــن انقضى زمــنٌ وأتــــــــى زمــــانٌ آخـــرٌ مُـــــــرُّ فمرضــــتُ أسبوعيـــــنِ بعدهمــــا قــد نمـــتُ نومــــــا ً طولـهُ دهـــرُ كمنــــامِ أهـــل الكهــــفِ , مثلهـــمُ لــمْ أدرِ حيـــنَ أفقـــتُ ما العصــــرُ وكأنَّ مـا قد عشــــــتُ من عُمُـــري حُلـــــمٌ مضـــــى لمّـا بدا الفجْـــــرُ أبصرتُ دنيــا ً غيــرَ مـــــــا ألفـــتْ عينــــــي كمـــــا لـــو مسّني سحْـــرُ كانــــــتْ بلادا ً لســـــتُ أعرفــــــها مـِنْ قبـــلُ مــا عنـــدي بهــا خُبْــــرُ هـــيَ لمْ تكُــنْ وطني الحجــــاز ولا شــــيءٌ يدلــلُ أنّــــــــها مصـرُ (3) بالحزْمِ قـــــدْ عُرفـــتْ مليكتُهـــــا في الناسِ لا يُعْصــــى لهــا أمــــرُ فذهبــتُ ألتمــسُ اللقــــــــاءَ بهـــــا قــــالوا ستأذنُ إنْ مضــــى شهْـــرُ الشهْـــــرُ مــــرَّ ونلتُ أمنيتــــــــــي تــمَّ اللقــــاءُ وضمّنــــــــا القصْــرُ أبصــرتُ فيــها صورة ً نطقــــتْ لبثينــــــــــة ٍ فانتابنــــي الذعْــــــرُ

فجميــــــعُ ما فيهـــــــــا يُطــــابقها الوجْـــــــهُ والعينــــانِ والشعْــــــــرُ نظــــرتْ إلـــيّ فخلـــتُ نظـــــرتهـا نفَــذَتْ إلى مـــــا يضمـرً الصـــــدْرُ وســــرتْ بجسمـــي رعْشـة ٌ عَجَبا ً وكــأنَّ فيـــهِ قـــد ســــرى القـــــرّ(4) فهتفتُ إنّــــــي يا بثينـــــــةُ مَـــــــنْ قاسـى هــــــــواكِ ومسّـــهُ الضُــــرُّ ضحكـــتْ وردّتْ وهْــــيَ ساخـــرةٌ ماتـــــتْ بثينـــــــــة ُ أيّـها الغِـــــــرُّ فسقطـــــتُ مغشيّـــــا ً علــيَّ كمـــنْ صرعتـــهُ أوّلَ شـــربه ِ الخمــــــرُ وإذا بصــــــوتٍ راحَ يوقظنـــــــــي انهــضْ فعنــدي يُعــرفُ الســـــــرُّ مـَلـَـك ٌ بثينـــــــة ُفي الســماءِ ثوى لا لـــــمْ تمُــتْ مــــا ضمّها قبْـــــرُ هـــــيَ زهْــــرةٌ علـــويّــة ٌ وجِدتْ مِــنْ قبـــل أنْ يتفتّــــــح َ الزهْــــر هــيَ في الزهـورِ جميعها عبــــق ٌ فــي كلّ منديــــــل ٍ لهـــا عطـــــرُ لكنّ صوتــــا ً جــــاء َ مُعترضــا ً مِـنْ داخلـــي ….. ما هكذا الأمــــرُ

هـــــــيَ طينـة ٌ للأرضِ مرجعـهـا أحببتهــــا فسمــــــا بهـــا الفكـــــرُ أغــــــراكَ شئٌ غيــــر صـــــورتها فهــيَ البراءةُ زانــــــــها الطهــــرُ فاصــــدحْ بشعركَ يــــا جميـلُ فمــا فــي الكون ِ إلّا الحـــــبُّ والشعْــرُ الحـــبُّ خمـــــر ٌ غيـرُ خمـــــرتنـا الحــــــبُّ دنيـــا ً كلّـــها سُـكْـــــــرُ ***** (1) البيد: جمع بيداء وهي الفلاة أو الصحراء (2) القَفْـــر: الخــــلاء من الأرض لا ماء فيه ولا ناس ولا كلأ (3) الحجاز هي موطن الشاعـــــــــــر جميل بن معمر وبثينة, أما مصر فهي المحطة الأخيرة في ترحاله , بعد أن توعده عامل الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان وهناك مرض بسبب فراقه لبثينة وتوفي (4) القـَـــرّ: البرد (5) الغِــرّ: الذي خُدِعَ فانخدع

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