البيئة تطلق {الورقة الخضراء}

تعتزم وزارة البيئة إطلاق “الورقة الخضراء” لتعزيز التنوع في مجال الاقتصاد والطاقة.

وقال وزير البيئة المخول بالصلاحيات الإدارية والمالية والفنية الدكتور جاسم عبد العزيز الفلاحي : إن “العراق يطلق قريباً (الورقة الخضراء) وهي ستراتيجية وطنية لتعزيز التنوع في مجالي الاقتصاد والطاقة، التي توازي في عملها (الورقة البيضاء) التي سبق أن أطلقتها الحكومة للإصلاح الاقتصادي” .

وأضاف أن “الورقة ستكون فاتحة جديدة لرؤية اقتصادية شاملة تعتمد على تعزيز القطاعات المنتجة كالزراعية والصناعية والسياحية، وتعزيز إيرادات الدولة وعدم الاعتماد على الوقود الأحفوري والنفط الخام كمصدر رئيس للاقتصاد” .

ووصف الفلاحي التغييرات المناخية في عموم العالم بالـ”هائلة”، لا سيما أن العراق من أكثر 5 دول تأثراً بها، مشيراً إلى أنها “أثرت بشكل كبير في تدهور الأراضي وازدياد معدلات التصحر والجفاف، وتقليص الرقعة الزراعية ومن ثم الأمن الغذائي” .

وأكد أن “التحذيرات عندما تطلق فيجب بذل المزيد من الجهود والتعاون من قبل المنظمات الدولية، ومنها منظمتا الأغذية والزراعة والمياه (فاو) و(اكساد)، لمحاولة الحد من تلك التغييرات، فضلاً عن الجهود الكبيرة التي تبذل بدعم من وزارة الزراعة بهذا الشأن” .

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