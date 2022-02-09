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التربية: لا إلزام للطالبات بارتداء الحجاب

التربية: لا إلزام للطالبات بارتداء الحجاب

 بغداد: اسراء السامرائي
نفت وزارة التربية توجهها لإصدار إعمام رسمي يشدد على ارتداء الطالبات للحجاب في المدارس.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون : إن “الوزارة لم توجه أي إعمام أو كتاب رسمي إلى الإدارات المدرسية يتعلق بإجبار الطالبات على ارتداء الحجاب” .
وأوضح أن “هذا الأمر يندرج ضمن الحرية الشخصية للطالبات وأهاليهن”، مشيرا إلى أن “إدارات المدارس تأخذ على عاتقها تحديد الزي المدرسي فقط، بشرط أن يكون مناسبا لذوق الطلبة وليس فرضه بالإكراه” .
وأكد السعدون أن “فرض ارتداء الحجاب ليس من اختصاص وزارة التربية، ولا تملك الحق بإجبار الطالبات على ارتدائه أو خلعه، وفي حال وجهت إحدى المدارس بذلك فلا يعدو كونه توجيها
 داخليا” .
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