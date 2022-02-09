الفرنسيون ينقبون عن مدينة لارسا السومرية

ذي قار: نجلاء الخالدي

عادت بعثة تنقيب فرنسية إلى مدينة “لارسا” لإكمال تنقيباتها عن مدينة سومرية تحت الأرض بمحافظة ذي قار بعد جلبها لأجهزة جيو فيزيائية عالية الدقة مرتبطة بالأقمار الصناعية.

وفور وصولها إلى المحافظة باشرت البعثة إكمال تنقيبها في مدينة “لارسا” السومرية للكشف عن خارطة حدود المدينة وبوابتها ومداخلها، إلى جانب القصور والمعابد التي تضمها والأنهر التي كانت تجري فيها قبل نحو خمسة آلاف عام، باستخدام تقنيات تنقيب تستخدم للمرة الأولى.

وقال مدير مفتشية آثار وتراث ذي قار عامر عبد الرزاق : إن “بعثة التنقيب الفرنسية عادت إلى مدينة (لارسا) برئاسة الدكتورة جيسيكا، بعد جلبها تقنيات تكنولوجية عالية الدقة مرتبطة بالأقمار الصناعية في مساع للكشف عن خارطة المدينة من دون استعمال أدوات الحفر التي كانت تستخدم في عمليات التنقيب السابقة التي كانت تجريها البعثة في المنطقة الأثرية الواقعة في محافظة ذي قار، بعد أن حملت معها معطيات أنها تبحث في موقع لمدينة كاملة تضم قصورا ومباني ومعابد وأنهارا، وهو ما يعني التوصل إلى اكتشاف مهم عن حضارة بلاد ما بين

النهرين” .

وأوضح أن “استعمال الجيو فيزياء في عمليات الكشف عن الآثار من شأنه أن يحدد المواقع بسرعة أكبر وبوقت أقل من الطرق الكلاسيكية في عمليات التنقيب، فضلاً عن إمكانية إعطاء صور بأبعاد ثلاثية للمواقع المطمورة تحت الأرض ” .

وأشار عبد الرزاق إلى أن “المفتشية ستقدم كل المساعدة الفنية واللوجستية لإنجاح عمل فريق البعثة الفرنسية الذي يقوم أيضاً بتدريب منقبين وآثاريين من مفتشية آثار ذي قار على أحدث الأساليب العلمية التي تستخدم في عمليات الكشف عن الآثار”.

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