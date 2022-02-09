المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف يؤكد عزمها على مقاضاة نائب فاسد 

أكد المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف عزمها على مقاضاة نائب (فاسد) يستخدم أشخاصاً مرتزقة للتشهير بها عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

وذكر المكتب الإعلامي في بيان اليوم :” ان المشكلة بدأت عندما كان هذا المرشح يسرق إنجازات وجهود النائبة نصيف وينسبها الى نفسه أثناء الحملة الانتخابية، لكونه شخص فارغ ليس لديه أي انجاز ويحاول استمالة الناس لينتخبوه، بالإضافة الى قيامه بشراء الأصوات “.

وأضاف المكتب الإعلامي :” عندما يكون هناك شخص (مجرم) له تاريخ حافل بالإجرام والفساد يجب أن ينأى بنفسه عن الدخول في صراعات وأن يتجنب الاعتداء على الآخرين، على الأقل لكي لايضطر الآخرون الى فضح جرائمه، على سبيل المثال إذا كان هذا الشخص ارتكب جريمة قتل مدير مدرسة، ومتورط بتهريب كميات من الذهب، ومشترك في الفساد المتعلق بأحد الجوامع المشهورة في بغداد الكرخ، واشترى أصوات الناخبين، هذا الشخص يجب أن يحترم نفسه ويلتزم الصمت وينأى بنفسه عن الصراعات لأن مجرد فتح أي ملف من ملفاته قد يوصله الى الإعدام أو السجن المؤبد “.

وتابع المكتب الإعلامي :” ان النائبة عالية نصيف ستقاضي هذا النائب بموجب الأدلة الكثيرة التي تمتلكها، وسيتم إسقاط الحصانة عنه ليتم إنزال القصاص العادل بحقه قريباً “.

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