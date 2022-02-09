(بالفيديو) انفجاران يهزان أبوظبي



نشر صحفيون برازيليون يغطون كأس العالم للأندية مقاطع فيديو تظهر انفجارا بمبنى في أبو ظبي وتصاعد الدخان منه، بعد منتصف ليل الثلاثاء / الأربعاء.

وقد أظهر مقطع فيديو انتشارا كثيفا لقوات الأمن والإطفاء، وتوقف حركة المرور في أحد شوارع أبوظبي.

وقالت مصادر إماراتية، إن الشرطة أغلقت الطرق السريعة عقب الانفجارين.

هذا ولم يتضح بعد سبب الانفجارين كما لم يصدر بعد أي بيان رسمي بالصدد، إلا أن مصادر إعلامية إماراتية تحدثت عن احتمال تعرض الموقع إلى هجوم صاروخي من قبل جماعة الحوثي.

What is going on in Abu Dhabi? Explosions were witnessed. Nothing yet confirmed about a missile hit. The UAE regime said that it will arrest anyone who shares such videos. pic.twitter.com/ecINlGSXDN — Hadi Nasrallah (@HadiNasrallah) February 8, 2022

https://twitter.com/Mujeebtalks/status/1491226672733253632

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