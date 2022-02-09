برلماني: إقليم كوردستان سيشرع بتصدير الغاز إلى تركيا في العام 2025

أكد رئيس لجنة الطاقة في برلمان كوردستان علي حمه صالح، يوم الأربعاء، شروع الإقليم بتصدير الغاز إلى تركيا في العام 2025، فيما لفت إلى إمتلاك الإقليم 3% من الاحتياطي العالمي لمادة الغاز، عدّ ذلك “عاملا قويا” في تحقيق الرفاهية للسكان.

وقال حمه صالح في تسجيل فيديوي إن احتياطي الغاز الطبيعي في إقليم كوردستان يُقدر بـ5.7 ترليونات متر مكعب، وان نسبة 85% من هذا الاحتياطي في ستة حقول رئيسية تقع في حدود إدارة منطقة “كرميان”، و”جمجمال” وان أكبر وأبرز هذه الحقول هما (خورمله، وكورمور).

وأضاف أن “هناك خطةً لإمداد تركيا بغاز الإقليم عن طريق الأنابيب الناقلة، وقد بدأت المرحلتان الأولى والثانية من المشرع في حين مايزال إقليم كوردستان بحاجة إلى الغاز لتوفير الكهرباء، والغاز المنزلي، والتدفئة لذلك لا يمكن بيع الغاز إلى تركيا في ظل عدم سد النقص الحاصل محليا”.

وتابع حمه صالح بالقول إنه “بحلول العام 2025 فإنه من المقرر أن تبدأ عملية إمداد تركيا بالغاز وعندها سيكون عدد السكان في العراق 50 مليون نسمة وستزيد الحاجة أكثر إلى الغاز لذلك إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع بغداد، فإن الحكومة الاتحادية ستخلق عقبات أمام إقليم كوردستان”.

يأتي ذلك بعد أيام من حديث للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أن بلاده قد يتم تزويدها بالغاز من العراق.

وفيما إذا كان الغاز العراقي سيأتي إلى تركيا من الحكومة الاتحادية أم من إقليم كوردستان، أوضح أردوغان أنه ناقش مع رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني إمكانية تزويد تركيا بالغاز الطبيعي مؤخرا.

ولفت الرئيس التركي إلى أن بارزاني قال إنه سيفعل ما بوسعه وسيبحث الموضوع مع الحكومة الاتحادية (بغداد).