تراجع أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

وقال مراسل إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 147850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الأسعار ليوم أمس الثلاثاء 147900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148075 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147950 دينارا لكل 100 دولار امريكي.