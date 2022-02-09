Posted on by

تراجع أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

مبالغ نقدية للدارسين في محو الأمية بذي قار

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل  إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 147850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الأسعار ليوم أمس الثلاثاء 147900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148075 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147950 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close