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خمسة ايام مواعيد الامتحان الشفهي.. وجميع الاعتراضات على نتائج امتحان الكفاءة كانت مطابقة

حدد المعهد القضائي خمسة ايام موعدا لاجراء الاختبار الخاص بالمرحلة الثانية من متطلبات القبول في المعهد (الامتحان الشفهي) للسيدات والسادة والتي ستبدأ بدءا من يوم الاحد المقبل الموافق الثالث عشر من شهر شباط الجاري ولغاية السابع عشر من الشهر نفسه.وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “الايام المخصصة للامتحان الشفهي ستكون في مقر مجلس القضاء الاعلى للمتقدمين من السيدات والسادة الذين اجتازوا اختبار المرحلة الاولى (امتحان الكفاءة التحريري) للدورة (44) وحسب المواعيد المؤشرة في الجدول أدناه”.وأشار إلى أن “الاعتراضات على نتائج امتحان الكفاءة التحريري للمتقدمين للدورة (44) وبعد اتخاذ كافة الاجراءات كانت فيها جميع النتائج (مطابقة)”.

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