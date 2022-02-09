شكوى عن التوازن في وزارة الخارجية

السيد حاكم الزاملي النائب الاول لرئيس مجلس النواب المحترم

السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب من كتلة عزم وتقدم المحترمون

اعضاء لجنة العلاقات الخارجية المحترمون



واقع السنة في وزارة الخارجية



نود ان نضع واقع الموظفين السنة في وزارة الخارجية ومما يعانونه من تهميش واقصاء وبالذات من ٢٠١٤ فترة تولي ابراهيم الجعفري للوزارة ولحد الان من قيادات تناوبت على الوزارة سواء على مستوى وزير او وكلاء او رؤساء دوائر وزارة او مكاتب وزراء ووكلاء تناوبوا في أسلوب اقصائي ممنهج وهذا ليس كلام يقال واثارة مشاعر انما حقيقة واقعة يتطلب من حضراتكم الوقوف عليه وايقافه وتعديله وتصحيح المسار واعطاء الاهمية والاولوية لهذه الوزارة التي كانت منسية طيلة ١٨ سنة ولم يتولاها اي وزير سني رغم انها البوابة للحضن العربي والاسلامي والدولي ومن خلالها يمكن تحقيق رفع المظلومية عن السنة واعادة العراق الى حاظنته العربية والاسلامية ولم يتولى وكلاتها من الشخصيات السنية القوية بل كانت السيدة هالة ولسنوات طوال هي الوكيلة السنية التي لم تعير اي اهمية للسنة بل كانت شاهد وزر وساهمت في اقصاء وتهميش السنة وبشهادة الجميع ومن ثم اتى بعدها ولاكثر من سنة الوكيل الحالي قحطان الجنابي الذي لا يقدم ولم يقدم اي شيء سوى اسمه وكيل بالمقابل هنالك وكلاء وزارء شيعة مارسوا ويمارسون الاقصاء والتهميش مع مدراء مكاتب

ومن خلال نظرة سريعة نلاحظ الاتي:



عدد السفراء السنة حاليا في الوزارة ٣ سفراء من مجموع اكثر من ٣٥ سفيرا وثلاثتهم سوف يحالون للتقاعد خلال سنتين الى ثلاث سنوات



عدد الوزراء المفوظين السنة لايتجاوز ١٠ من مجموع اكثر من ٧٠ وزيرا مفوضا سوف يحال اغلب ال ١٠ خلال ٥ سنوات الى التقاعد



مجموع المستشارين السنة من مجموع اكثر من ٢٣٠ مستشار لا يتجاوز ١٠% وسيحال اغلبهم الى التقاعد وبدون وصولهم الى درجة وزير مفوض خلال ٨ سنوات

هذا في ما يخص الدرجات الدبلوماسية العليا في الوزارة وبالامكان التاكد من المعلومات من خلال بنك المعلومات وذاتية المتقاعدين والذاتية الخاصة في الوزارة بالاعداد والتواريخ والأرقام



درجة سكرتير اول وهذه الدرجات يتم تقديم بحوث ترقية ومناقشات لغرض الترقية الى المستشار من خلال تقديم الاولوية في المناقشات ومنح الدرجات لمكون واحد وباسرع وقت لغرض الترقية بينما السنة في هذه الدرجة يتم وضع العراقيل لهم في المناقشات والاولوية في منح الدرجات منذ عام ٢٠٢٠ وعام ٢٠٢١ ويتم تغيير مواعيد مناقشاتهم وتقديم الاخرين عليهم والامثلة كثيرة ويمكن الطلب من معهد الخدمة الخارجية اسماء المستحقين وتاريخ تسليمهم لبحوثهم ومواعيد مناقشاتهم وكذلك الدرجات التي منحت من سكرتير اول الى مستشار في الاعوام اعلاه علما انه يمارس عليهم الاقصاء والتهميش من قبل معهد الخدمة الخارجية الذي يقوده الوكيل صالح التميمي وهو محسوب على التيار الصدري ويمارس هذا الوكيل اقصى درجات التهميش والاقصاء للموظفين السنة



درجة سكرتير ثان وثالث نسبة السنة قليلة جدا حيث تم تعيين ٨٩ دبلوماسي بهذه الدرجات في عام ٢٠٢٠ اغلبهم من مكون واحد فقط وفي عام ٢٠٢١ تم تحويل ١٣٠ اداري الى دبلوماسي نسبة السنة منهم ٨% فقط

اما الدورة المفروض يكون فيها توازن وخصصت للسنة في عام ٢٠٢٢ يتم التلاعب بها حاليا من الوكيل صالح التميمي ورئيس الدائرة الادارية نزار مرجان الذي لم يكتفي بممارسة الطائفية في الدائرة الادارية وانما عمل على مستوى الدورات الدبلوماسية لغرض فرض اسماء معينة ولطائفة بذاتها وافراغ الدورة من محتواها الذي هو التوازن واقصاء وتهميش السنة في الوزارة



من خلال ما تقدم وفي نظرة سريعة على وزارة الخارجية خلال ال ١٥ سنة القادمة سوف تلاحظون انها ستكون الغالبية العظمى لمكون واحد فقط ضمن المسلسل المدروس والممنهج في اقصاء الموظفين السنة



كما انه ومن خلال نظرة سريعة على مدراء الاقسام في مكتب الوزير ومكاتب الوكلاء والدائرة الادارية والدائرة المالية سنجد هي حكرا على مكون واحد وطائفة واحدة ولم يساهم الوزير الحالي فؤاد حسين في اي توازن بل سلم الوزارة الى مكتب الوكيل الاداري والى الوكيل صالح التميمي



اننا اذا نضع هذه الحقائق امامكم ونحن الموظفين في الوزارة من ابناء المحافظات المحررة ومن بغداد واطرافها نرجوا منكم ونطالبكم ان تقوموا بواجبكم الذي اقسمتوا عليه وفي ايقاف هذا الاقصاء والتهميش وسيادة روح الدولة والمواطنة والمهنية في هذه الوزارة وعدم معاملتنا كموظفين درجة ثانية نستجدي حقوقنا بالتواسيل والرجاء وهي حقوق المفروض ان تكون لكل موظف



عبد الرحمن الموسوي