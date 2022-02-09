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صحة الكرخ / استقبال عشرة ملايين مراجع في المؤسسات الصحية خلال عام 2021 المنصرم

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احمد عبد الصاحب كريم
اعلن مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (سعد كامل اللامي) عن استقبال عشرة ملايين مراجع  في المؤسسات الصحية (المستشفيات ، قطاعات الرعاية الصحية الأولية) خلال عام 2021 المنصرم من خلال الاحصائيات الرسمية المقدمة من قسم التخطيط – شعبة الإحصاء
و بين  اللامي ان المؤسسات الصحية استقبلت عشرة ملايين مراجع توزعت بين (6615328) مليون مراجع في المستشفيات و العيادات العامة حيث بلغ عدد المراجعين في العيادات الاستشارية (1527440) مليون مراجع و استقبلت وحدات الطوارئ (679806) الف مراجع و (59142) الف مراجع في العيادات العامة و (2997773) مراجع في مختبرات المستشفيات و (1331167) مراجع في الوحدات الساندة مضيفا بلغ عدد المراجعين في قطاعات الرعاية الصحية الأولية و المراكز الصحية (2862884) مراجع
و بين اللامي ان دائرة صحة بغداد الكرخ تضم (13) مستشفى منها (2) مستشفى خاصة بعلاج الاطفال و مركز تخصصي لإمراض القلب و (2) مستشفى لعلاج المرضى المصابين بجائحة كورونا و (2) مستشفى لعلاج كورونا سيتم افتتاحها في الايام القادمة (8) مراكز تخصصية لعلاج و تقويم الاسنان و (2) مركز تخصصي لرعاية و تأهيل المعاقين و مركز تخصصي لإمراض الحساسية و مركز تخصصي لإمراض الدم التلاسيميا و مراكز كبرى في المستشفيات لغسيل الكلى و(10) قطاعات للرعاية الصحية الاولية و التي تضم (127) مركز صحي للرعاية الصحية الأولية بالإضافة الى المراكز الصحية الفرعية و البيوت الصحية في النواحي و مناطق الاطراف
و اضافت مديرة شعبة الاحصاء في مركز الدائرة (انعام لطيف شلتاغ) ان هذه الاحصائيات تتم من خلال تسجيل جميع البيانات المقدمة من كافة المؤسسات الصحية و يتم حسابها و تسجيلها و استخدام احدث التقنيات المستخدمة في مجال الاحصاء و تفعيل برنامج الحوكمة الالكترونية في جميع المؤسسات التابعة لدائرة صحة بغداد الكرخ .
اعلام صحة الكرخ
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