صحة الكرخ / استقبال عشرة ملايين مراجع في المؤسسات الصحية خلال عام 2021 المنصرم





احمد عبد الصاحب كريم

اعلن مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (سعد كامل اللامي) عن استقبال عشرة ملايين مراجع في المؤسسات الصحية (المستشفيات ، قطاعات الرعاية الصحية الأولية) خلال عام 2021 المنصرم من خلال الاحصائيات الرسمية المقدمة من قسم التخطيط – شعبة الإحصاء

و بين اللامي ان المؤسسات الصحية استقبلت عشرة ملايين مراجع توزعت بين (6615328) مليون مراجع في المستشفيات و العيادات العامة حيث بلغ عدد المراجعين في العيادات الاستشارية (1527440) مليون مراجع و استقبلت وحدات الطوارئ (679806) الف مراجع و (59142) الف مراجع في العيادات العامة و (2997773) مراجع في مختبرات المستشفيات و (1331167) مراجع في الوحدات الساندة مضيفا بلغ عدد المراجعين في قطاعات الرعاية الصحية الأولية و المراكز الصحية (2862884) مراجع

و بين اللامي ان دائرة صحة بغداد الكرخ تضم (13) مستشفى منها (2) مستشفى خاصة بعلاج الاطفال و مركز تخصصي لإمراض القلب و (2) مستشفى لعلاج المرضى المصابين بجائحة كورونا و (2) مستشفى لعلاج كورونا سيتم افتتاحها في الايام القادمة (8) مراكز تخصصية لعلاج و تقويم الاسنان و (2) مركز تخصصي لرعاية و تأهيل المعاقين و مركز تخصصي لإمراض الحساسية و مركز تخصصي لإمراض الدم التلاسيميا و مراكز كبرى في المستشفيات لغسيل الكلى و(10) قطاعات للرعاية الصحية الاولية و التي تضم (127) مركز صحي للرعاية الصحية الأولية بالإضافة الى المراكز الصحية الفرعية و البيوت الصحية في النواحي و مناطق الاطراف

و اضافت مديرة شعبة الاحصاء في مركز الدائرة (انعام لطيف شلتاغ) ان هذه الاحصائيات تتم من خلال تسجيل جميع البيانات المقدمة من كافة المؤسسات الصحية و يتم حسابها و تسجيلها و استخدام احدث التقنيات المستخدمة في مجال الاحصاء و تفعيل برنامج الحوكمة الالكترونية في جميع المؤسسات التابعة لدائرة صحة بغداد الكرخ .

اعلام صحة الكرخ

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