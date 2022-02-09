مجلس النواب يبحث مستحقات الفلاحين وعقود {التموينية}

بغداد: مهند عبد الوهاب

استضاف مجلس النواب وزيري الزراعة والتجارة لمناقشة تحديات الأمن الغذائي ومستحقات الفلاحين.

وقال النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله: إن “استضافة الوزيرين تأتي على خلفية الجلسة التداولية خلال الاثنين الماضي، إذ تمت خلال الاستضافة مناقشة ضمان الأمن الغذائي” .

وأضاف عبد الله في حديث ، “طُرح خلال الجلسة عدد من المشكلات، منها مستحقات الفلاحين، وكانت هناك استجابة من قبل الوزراء المعنيين” .

وأكد “أهمية المحافظة على مستويات الأمن الغذائي في البلاد، وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه القطاعين التجاري والزراعي بالقوانين والتشريعات اللازمة”، بينما شدد على “ضرورة معالجة المشكلات التي تتعلق بنزاعات الملكية وقضية التجاوز على الأراضي الزراعية والاستيلاء عليها في عدد من محافظات العراق”، وأشـار عبد الله إلى “إمكانية تضمين المستحقات المالية لفلاحي إقليم كردستان وباقي محافظات العراق للسنوات الماضية في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022 من خلال المناقلات وأبواب الصرف” .

من جانبه، ذكر النائب محما خليل أن “الاستضافة ركزت على تأمين الأمن الغذائي والسلة الغذائية والنهوض بالقطاعات الإنتاجية ومفردات البطاقة التموينية والخزين الستراتيجي الغذائي للعراق” .

وأضاف خليل في تصريح ، أن “أجوبة الوزراء كانت تصب كلها في مصلحة النهوض بالواقع الزراعي والتجاري العراقي، بالإضافة إلى تحسين سلاسة وسلامة إيصال مفردات البطاقة التموينية والحفاظ على توزيع المفردات بحسب جغرافية العراق، فضلا عن توفير مستحقات الفلاحين” .

ولفت النائب عن الديمقراطي الكردستاني إلى أن “أجوبة وزير التجارة كانت تتعلق بالجانب الوظيفي وطريقة العمل في الوزارات السابقة، وتوفير المستحقات المالية المخصصة للوزارة من أجل توفير مفردات البطاقة التموينية، إضافة إلى مستحقات الفلاحين” .

بدوره، قال النائب المستقل أمير المعموري: إن ” استضافة وزيري الزراعة والتجارة، تمت على اعتبار أن الوزارتين ركيزة أساسية في المجتمع”، مبيناً أن “النقاشات مع وزير الزراعة تناولت عدة تفاصيل منها خطة الري والخطة الزراعية الموسمية” . وأضاف المعموري ، أن “أجوبة وزير الزراعة كانت تتعلق بالخطة الزراعية التي تأثرت سلباً، وكان هناك العديد من المخرجات وثبتت من قبل النواب”

تحرير: علي عبد الخالق

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