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محلل سياسي: من المرجح أن ترد المحكمة الاتحادية الدعوى المقامة ضد ترشيح زيباري

استهداف ترشيحه جاء لهذا السبب

أكد المحلل السياسي غالب الدعمي، اليوم الثلاثاء، أن مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري تم استهدافه بعملية «شيطنة» إعلامياً وسياسياً من قبل بعض الجهات السياسية، بهدف إحراج حلفاء الحزب الديمقراطي أمام جماهيرهم ودفعهم للتراجع عن دعمه.

وأوضح الدعمي أن «قرار عودة زيباري للتنافس على منصب رئاسة الجمهورية يرجع إلى القضاء العراقي وإلى المحكمة الاتحادية تحديداً، وفي حال تم الحكم برد الدعوى المقامة ضده، وهذا هو المرجح، فإنه سوف يعود كمنافس قوي».

مبيناً بأن «المعطيات ما تزال تسير لصالح تشكيل حكومة الأغلبية السياسية والتي سوف تشكل بوقت قريب بعد اختيار وتمرير رئيس الجمهورية، ولن تطول مدة تشكيلها كما يتصور البعض».

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