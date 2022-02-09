مطار عراقي يعفي الوافدين والعائدين لإيران من إبراز مسحة كورونا

وذكر المطار في بيان أن “القرار تضمن كذلك إعفاء المواطنين الإيرانيين من مسحة (PCR) أثناء العودة من العراق إلى إيران، سواء كان براً أو جواً”.

وأضاف: “بخصوص السفر من العراق إلى إيران، يجب على الجميع استصحاب شهادة اللقاح الدولية، ومسحة PCR قبل 72 ساعة”.

وكان مطار النجف الدولي، قد أعلن في 25 تشرين الأول الماضي، الغاء سمة تأشيرة الدخول “الفيزا” عن الوافدين والمسافرين إلى إيران.