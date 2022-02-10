«أوميكرون» يربك المشهد الصحي.. بغداد تتصدر المحافظات الأكثر إصابة

بغداد/ حسين حاتم

على وقع تذبذب الموقف الوبائي لإصابات ووفيات كورونا وتفشي المتحور «أوميكرون»، شددت وزارة الصحة على ضرورة تلقي اللقاحات المضادة للفايروس واتباع الإجراءات الوقائية.

فيما اكدت أن اغلب الراقدين في المستشفيات من المصابين بالفايروس هم غير ملقحين ضد الوباء، مشيرة الى ان الإصابات لدى الملقحين خفيفة وبسيطة.

ودخل العراق بداية العام الحالي في الموجة الوبائية الرابعة لفايروس كورونا وشهدت الإصابات قفزة كبيرة جداً لكنها سرعان ما بدأت بالتذبذب.

ويؤكد مدير دائرة الصحة العامة رياض الحلفي أن «أغلب الراقدين في المستشفيات من المصابين بفايروس كورونا هم غير ملقحين ضد الوباء، فيما تعد الإصابات خفيفة لدى الملقحين، الأمر الذي يدل على فاعلية اللقاح».

وأضاف أن «اللقاح ضد كورونا ضروري جداً، وهو متوفر في جميع المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة وجميعها آمنة وفعالة».

وحول إمكانية منح جرعة رابعة من لقاح كورونا يقول الحلفي، إنه «ليس معروفاً حتى الان هل يتوجب أخذ جرعة رابعة للملقحين بثلاث جرعات ام لا».

وبين مدير دائرة الصحة العامة أن «التحورات التي قد تطرأ على الفايروس غير معروفة خلال الأشهر المقبلة، وأنه من غير المعروف تحور سلالة أوميكرون».

ورأى الحلفي أن «دول العالم سئمت من القيود المفروضة جراء جائحة كورونا، وأن أغلب الدول الأوروبية رفعت القيود اعتماداً على اللقاح».

من جانبها، تقول عضو الفريق الطبي الإعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح، إن «انخفاض إصابات ووفيات كورونا وتذبذبها لا يعني إن خطر كورونا قد زال».

وتابعت أن «متحور اوميكرون ما زال يشكل خطورة»، مستدركة، «من الممكن أن يرتفع معدل الإصابات بالفايروس التاجي خلال الايام المقبلة مع استمرار تهاون الناس بعدم الالتزام بإجراءات الوقاية وعدم أخذ اللقاح، وهذا سيؤدي إلى استمرارية وجود الفايروس ويمكن ظهور سلالات جديدة لكورونا أشد وأخطر من سابقتها».

وأشارت فلاح الى أنه «لا يمكن أن نعتمد أياما متفرقة ظهرت فيها أصابات قليلة لفايروس كورونا، ونحتاج إلى أيام أكثر لتقييم الموقف الوبائي بتسجيل الإصابات».

وتابعت فلاح، أن «متحور اوميكرون أكثر خطورة وسرعة انتشاره تزيد على متحور دلتا بأربعة أضعف»، مؤكدة أن «أن أية زيادة في نسبة عدد الملقحين ستساعد في تقليل نسبة الإصابات وانخفاضها».

الى ذلك، يجدد عميد المعهد الأمريكي للدراسات البيولوجية حيدر معتز، قوله إن «المتحور أوميكرون يتميز بسرعة الانتشار، وعانى فايروس كورونا العديد من التغيرات والطفرات».

وشدد على، أنه «لا سبيل لدفع خطر المتحور الا الالتزام بالإجراءات الوقائية واخذ اللقاحات المضادة للفايروس».

وأضاف معتز، أن «العراق بحاجة الى تلقيح 70‌% على الأقل من عدد السكان للوصول الى المناعة المجتمعية»، داعيا الى «زيادة الحملات التوعوية من قبل وزارة الصحة ووسائل الاعلام للحد من انتشار متحورات أكثر خطورة».

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، تسجيل 5360 إصابة جديدة بكورونا 25‌% منها في العاصمة بغداد، فيما سجلت محافظات البلاد 27 حالة وفاة 5 منها في العاصمة كأعلى رقم في جميع مدن العراق.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة، أنه تم تسجيل 5360 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مدن ومحافظات العراق، ليصل العدد الاجمالي منذ بداية الجائحة ولغاية الان الى 2258844 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات بكورونا مقارنة مع الوفيات المعلنة قبل أمس الاول، حيث بلغت الوفيات 27 حالة وهو نفس الرقم المسجل امس الأول الإثنين، ليرتفع العدد الكلّي للوفيات جرّاء كورونا الى 24570 حالة، منذ انتشار الجائحة حتى الآن.

اما حالات الشفاء فبلغت 7100 حالة، خلال يوم واحد، وبهذا يصبح العدد الكلّي للذين اكتسبوا الشفاء من الفايروس 2161362 شخصاً.

وأشارت الوزارة الى ان 55517 شخصاً تلقّوا اللقاح المضاد للفايروس، وبذلك زاد العدد التراكمي للملقحين ضد كورونا في العراق الى 9455455 شخصاً.

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