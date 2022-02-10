الحرب مع داعش الدجاجة التي تبيض ذهبا،

نعيم الهاشمي الخفاجي

كل يوم يمر على البشرية وعلى العالم العربي والإسلامي ودماء البشر تسيل بشكل يومي وبدون أي وازع أخلاقي وإنساني، والمنفذ في كل أصقاع العالم واحد، تختلف المسميات في أسماء المجاميع الإرهابية، لكنهم كلهم خريجي المدرسة الوهابية التكفيرية التي صنعها الاستعمار لسفك دماء الابرياء بدون اي ذنب، سوى الاختلاف المذهبي والديني والعرقي، عقود من الزمان والدماء والدمار يفتك بالبشرية وخاصة دماء شعوب دول عربية، والهدف الأول والأخير كل هذه الجرائم الوهابية الغاية فرض تطبيع بالقوة من خلال عمل فوضى القتل لكي يتم قبول تطبيع مجاني والتخلي عن الثوابت ومنها بيع قضية شعب فلسطين.

المتابع إلى كل الحركات الإرهابية يجدها كلها تنتمي للمدرسة الدينية الوهابية السعودية المدعومة من أمريكا والغرب، ولو فعلا هناك حرب ضد الإرهاب لتم الطلب من النظام السعودي حذف فتاوى التكفير والكراهية من المدارس المدنية والدينية السعودية وإحلال محلها فتاوى تحرم قتل البشر والكراهية، ليومنا هذا المؤسسات السعودية تنشر فكر ابن تيمية الحاضن والمنبع لكل العصابات التكفيرية.

داعش والقاعدة صناعة بشرية، ولم تأتينا من السماء، قتل المئات من القيادات القاعدية والداعشية هم مشايخ وهابية سعوديون، وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قالت من أسس داعش حكومات السعودية وقطر وبضوء أخضر أمريكي، الغاية استهداف سوريا والحكومة العراقية في عام ٢٠١٤، وفعلا لولا مؤامرة داعش لما عادت قوات الاحتلال إلى العراق مرة ثانية، ولولا داعش لما تم احتلال شرق وشمال سوريا.

بل هناك حقيقة العصابات الداعشية القاعدية تنتشر بكل أصقاع العالم من باكستان إلى العراق والشام واليمن وليبيا والى والصحراء في أفريقيا، بل إن الإرهاب يستهدف دول ترفض التطبيع.

مانراه جعل الصراع عبارة عن مواجهات وحروب داخلية لتحطيم الكثير من الدول، الغاية تحطيم الدول، بيع الأسلحة وبكميات هائلة، تشكيل تحالفات دولية تمولها دول الخليج ماديا والهدف خدمة للمصالح الاستعمارية، أشعلوا حروب لا يوجد منتصر.

بعد تسليم الموصل المتحدث باسم البنتاجون أعلن القوات العراقية تحتاج ثلاث سنوات العودة الموصل وفعلا تم إعلان هزيمة تنظيم داعش في 2017 في العراق، وفي 2019 في شمال شرقي سوريا بعد معركة الباغوز،

لكن في الحقيقة التنظيم الإرهابي بقي موجود بظل وجود الفكر الوهابي، عناصره التنظيم الإرهابي تم حمايتهم في مناطق غرب العراق وشرق وشمال سوريا، مناطق شاسعة تم منع الجيش العراقي والجيش السوري من تطهير كل المناطق في سوريا، بل قيادات التنظيمات الإرهابية بقيت لديهم اتصال مع القيادة قواعدهم بحواضنهم ومشايخ المساجد الفرعية، ما زالت أفكار ابن تيمية تدرس توفر ايديولوجية خصبة لتجنيد عشرات آلاف الإرهابيين،

لقاعدة هي نفسها تنظيم داعش وبوكو حرام وطالبان وجبهة الشام والنصرة …… هذه التنظيمات مدعومة محليا واقليميا ودوليا لديهم القدرة على البقاء في ظل ظروف مضطربة، لا يمكن محاربة التنظيمات الوهابية التكفيرية والقضاء عليها بدون تنقية الفكر الوهابي من فتاوى ابن تيمية المؤيدة للكراهية والقتل في اسم الله عز وجل، قتل رؤوس التنظيمات الإرهابية لاينهي نشاط القوى الارهابية، يقتل منهم رأس يحل محله قطيع من الرؤوس الاجرامية الخاوية التي تعشق سفك دماء البشرية.

استهداف رئيس داعش في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة السورية تم من خلال معلومات الحكومة العراقية أرسلتها إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش، لذلك اضطر التحالف الدولي ان يأخذ معلومات الاستخبارات العراقية بشكل جدي وتم تنفيذ عملية عسكرية بموافقة الرئيس الأمريكي بايدن لقتل القرداش التركي، القرداش أبو إبراهيم وقبله ابو بكر البغدادي أشبه في كلاب تم تربيتهم وتسمينهم ومن ثم مالكهم قام بالتخلص منهم بانتهاء الحاجة إليهم، قتل القرداش أبو إبراهيم الغاية إعطاء مصداقية ان التحالف الأمريكي يحارب التنظيمات الإرهابية أمام العالم، وإلا كل هذه العصابات الإرهابية مسيطر عليها ويتم تحريكها عن طريق أدوات لتحقيق مكاسب للدول الكبرى الاستعمارية، كل زعماء داعش يعيشون ضمن مناطق خارجة عن سيطرة الدولة العراقية والدولة السورية وضمن مناطق مسيطر عليها من قبل القوات التركية أو من ميليشيات مدعومة أمريكيا، ولو كانت هناك مصداقية لمحاربة الإرهاب لتم دعم الحكومة السورية في بسط سيطرتها على المناطق الخارجة عن سلطتها ولتم إنهاء وجود التنظيمات الارهابية، لكن الحقيقة أن التنظيمات الوهابية الداعشية القاعدية البوكوحرامية …..الخ عبارة عن حقول دواجن تبيض بيض ذهبي، في اسم الإرهاب تم احتلال أفغانستان، وفي اسم داعش عاد القوات المحتلة إلى العراق واضيف لها احتلال شرق وشمال الدولة السورية، وفي اسم داعش تم ابتزاز الشعب العراقي والسوري واللبناني والليبي واليمني.

علينا أن نقف عندما يتم قتل كل من أبو بكر البغدادي 2019 وأبو إبراهيم القرشي في 2022 في إدلب شمال سوريا، والقريبة من الحدود التركية، والخاضعة لنفوذ جبهة النصرة و«جند الإسلام وبوجود القوات التركية ووجود ميليشيات قسد ونفكر جيدا لماذا لايوجد قادة التنظيمات الإرهابية ضمن مناطق سيطرة الحكومة السورية أو في مناطق العراق التي يسيطر عليها الجيش والحشد بالعراق.

عالم منافق تحكمه المصالح وليس القيم يتظاهر اللاعبين الكبار في محاربة التطرف ودعم الحريات والديمقراطيات ويفرضون حصار ظالم يستهدف شعوب معينة حروب مثل حرب اليمن لبيع اسلحتهم ولايهمهم الحصار الظالم والقصف الهمجي الذي يقتل آلاف الأطفال والنساء من الشعب اليمني، وفي استطاعتهم الطلب من النظام السعودي أن يوقف الحرب وتنتهي مآسي شعب اليمن.

الحروب آخر خيار تفكر به الدول الكبرى بعد دخول السلاح النووي لذلك الدول الكبرى الخمسة بينهم تنافس شديد وصراعات لكن لا يمكن أن تصل الى حرب مباشرة مثل الحروب التي وقعت سابقا مثل الحرب العالمية الأولى والثانية، بل كان هناك رأي لرئيس الحكومة البريطانية في الحرب العالمية الأولى كان يعتقد أن هذه الحرب هي آخر الحروب العالمية، لكن بعد عشرين عاما وقعت الحرب العالمية الثانية وكانت القوات اليابانية تحقق انتصارات كبرى دخلت أمريكا الحرب ولم تتعب نفسها تم قصف مدينتين يابانيتين هيروشيما وناغازاكي بالسلاح النووي جعلت امبراطور اليابان يوجه خطاب في استسلام بلاده بدون قيد وشرط، ورغم أنفه تم اقتياد وزير الخارجية الياباني طواعية ليعتلي ظهر البارجة الحربية ميزوري ليوقع وثيقة الاستسلام.

بكل الأحوال الحروب بين الدول الكبرى لا تصل إلى المواجهة المباشرة وإنما حرب نفوذ، ودعم معارضات وعصابات إرهابية معينة لقلب أنظمة كانت محسوبة على المعسكر السوفياتي سابقا والروسي حاليا، التنظيمات الداعشية القاعدية ومشتقاتها من المدرسة الوهابية مخصصة لاستهداف الدول العربية والإسلامية التي لاتسير في فلك الناتو، بل هذه الجماعات الوهابية دعمت لإدارة مشاكل داخل الصين وداخل الجمهوريات في الرابطة السوفياتية السابقة، لخلق مشاكل إلى روسيا، الأردن وسوريا ومصر معاقل رئيسية لتنظيمات القاعدة وداعش والنصرة لكن هذه المجاميع الإرهابية لم تدخل إلى غزة والضفة الغربية رغم وجود المئات من الفلسطينيين ضمن هذه التنظيمات التكفيرية الذين فجروا أنفسهم بالعراق وسوريا، وهنا نكتشف أن التنظيمات الوهابية التكفيرية صناعة بشرية لتنفيذ مخططات استعمارية لاحتلال بلدان عربية وإسلامية وخلق فوضى واضطرابات تستهدف كل من يرفض التطبيع والانبطاح.

بحرب الشعب العراقي مع تنظيم داعش ابلت قوات الحشد بلاء حسنا في استئصال القوى الداعشية وتم استهداف القوات الامنية العراقية بعشرات الهجمات الجوية من التحالف الغربي بحجة الخطأ، بحكومة عادل عبد المهدي قال رئيس الحكومة من خلال مؤتمر صحفي سألت الامريكان عن القصف الذي استهدف قوات الحشد اجابوني القصف اسرائيلي، بل بحقبة ترامب تم قصف لواءين بالجيش العراقي بسبب كون افرادهم من قوات الحشد، وتم اغتيال جمال التميمي بمطار بغداد بأوامر من ترامب، رغم ان المهندس جمال التميمي كان مقاتل شرس في التصدي لهجوم داعش على بغداد وديالى وشارك بكل معارك التحرير.







نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

9/2/2022

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط