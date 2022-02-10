العمل العراقي يدعو الى احتواء فتنة ميسان وكشف من يقف وراءها

اصدر المجلس السياسي للعمل العراقي اليوم الخميس المصادف ١٠ / ٢ / ٢٠٢٢ بيانا على خلفية الاحداث المتأزمة في محافظة ميسان، ومما جاء فيه:

ينظر المجلس السياسي للعمل العراقي بعين القلق البالغ الى الاحداث المؤسفة التي تجري في محافظة ميسان ومركزها مدينة العمارة بدءا من اغتيال قاضي الى رائد في وزارة الداخلية الى قيادي في احدى الفصائل.

وأضاف البيان: ان اراقة الدم العراقي حرام مهما كانت الأسباب ، خلاف فكري او سياسي او نزاع عشائري وان الامتثال للقانون والى الحكماء هو السبيل الوحيد لحل كافة المشاكل ، اما لغة السلاح فلن تنفع احد وتضر الجميع.

وأشار: ان النفخ بنيران الفتنة مكشوف وينبغي النظر الى المشاكل في هذه المحافظة بروح الوطنية التي تغلب كفة الأمن والاستقرار الذي تنعم به المدينة منذ سنين.

وختم البيان بالدعوة الى الاستماع لصوت العقلاء ودعوة القيادات السياسية لوأد الفتنة في مهدها لانها لو اشتعلت لا سامح الله فلن يستطيع احد إيقافها…. حفظ الله العمارة وميسان وكل مدن العراق.

المكتب الاعلامي

١٠ / ٢ / ٢٠٢٢

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