القبض على رئيس مؤسسة همسة لقيامه بسب رئيس اتحاد كتاب مصر

متابعة: أحمد منصور- القاهرة



ألقت مباحث قصر النيل بالزمالك القبض على فتحي الحُصَري رئيس مؤسسة همسة للفنون، بعد تحرير محضر ضده بسبب مهاجمته اتحاد كتاب مصر وقيامه بسب وقذف رئيس الاتحاد عن طريق نشر مقالات كيدية ضده في صفحة قام بتأسيسها على جوجل باسم موقع مجلة همسة، وذلك إثْر رفض اتحاد كتاب مصر قبوله عضواً في الاتحاد بمجموعة مقالات نشرها في كتيِّب صغير عبارة عن مجمل ما ينشره في موقعه الإلكتروني (مجلة همسة).