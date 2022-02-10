القبض على رئيس مؤسسة همسة لقيامه بسب رئيس اتحاد كتاب مصر

متابعة: أحمد منصور- القاهرة
ألقت مباحث قصر النيل بالزمالك القبض على فتحي الحُصَري رئيس مؤسسة همسة للفنون، بعد تحرير محضر ضده بسبب مهاجمته اتحاد كتاب مصر وقيامه بسب وقذف رئيس الاتحاد عن طريق نشر مقالات كيدية ضده في صفحة قام بتأسيسها على جوجل باسم موقع مجلة همسة، وذلك إثْر رفض اتحاد كتاب مصر قبوله عضواً في الاتحاد بمجموعة مقالات نشرها في كتيِّب صغير عبارة عن مجمل ما ينشره في موقعه الإلكتروني (مجلة همسة).
وأفادت مصادر مسئولة باتحاد كتاب مصر أن الحُصَري ربما يتعرض للحبس بتهمة أخرى جارٍ تقديم مذكرة بشأنها للنائب العام، تتعلق بمصادر تمويل مؤسسة همسة؛ حيث إن المؤسسة تنفق مئات الآلاف من الجنيهات في مهرجانها السنوي، رغم أن فتحي الحُصَري رئيس المؤسسة عاطل عن العمل منذ طرده من دولة لبنان قبل سنوات بعد أن خلعته زوجته اللبنانية السابقة؛ حيث كان يقيم هناك بشكل دائم ويعمل مصوراً فتوغرافياً بإحدى الصحف البنانية، وإنفاق مؤسسته هذه المبالغ الطائلة على تكريم نجوم الفن والتمثيل يعني أن هناك مصادر تمويل أجنبية تقوم بتمويله وعليه الكشف عنها للسلطات.