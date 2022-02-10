القضية الفلسطينية في عين الأمم المتحدة

إعداد الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

تقرير شهر كانون الثاني 2022

§ أرسل المراقب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة ثلاثة رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بتاريخ 11/01/2022 ،14/01/2022، 25/01/2022.

§ عقد مجلس الأمن إجتماعا في 19/01/2022، حيث كان على جدول أعماله قضية الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، بحضور ألبانيا، برازيل، الصين، فرنسا، غانا، الهند، إيرلندا، كينيا، المكسيك، روسيا، الإمارات، بريطانيا، وأميركا.

§ أعرب مندوب الإتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن قلقه، بسبب تزايد تهديم وإخلاء بيوت الفلسطينيين في القدس الشرقية من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلية.

§ قدم “تور وينزلاند” المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تقريرا إلى مجلس الأمن، أوضح من خلاله حالة الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، بتاريخ 19/01/2022.

§ رحب مندوبو الأمم المتحدة لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع الوزير الإسرائيلي بعد ثمانية أشهر من وقف إطلاق النار على قطاع غزة.

§ تابع الاتحاد الأوروبي عن كثب ظروف احتجاز الفلسطينيين إدارياً، من خلال تسليط الضوء عليه بموجب القانون الدولي ، وأعلن أنه يحق للمعتقلين أن يُبلغوا بالأسباب الكامنة وراء أي احتجاز وأن يتمتعوا بشرعية تقرر احتجازهم دون أي تأخير لا داعي له.

الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين Legal Department in The Democratic Front for the Liberation of Palestine 09/02/2022

§ أصدرت الأونروا تقريرا بعنوان “إستراتيجية الأونروا للمساواة بين الجنسين 2016-2021″ كما أصدرت التقرير التنفيذي السنوي لعام 2020.

§ أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) أنها تسعى للحصول على 1,6 مليار دولار من المجتمع الدولي في عام 2022.

§ أصدرت الأونروا تقريرا بعنوان ” الأراضي الفلسطينية المحتلة.. نداء الطوارئ عام 2022″

§ أصدرت الأونروا في لبنان تقريرا بعنوان “اللاجئون الفلسطينيون في لبنان: نضال من أجل الحياة”.

§ أعربت الأونروا في الضفة الغربية عن بالغ قلقها إزاء سلوك قوات الأمن الإسرائيلية خلال العملية التي أدت إلى إصابة اللاجئ المسن سليمان عيد الهذالين بجروح خطيرة.

§ أدان المكتب الميداني للأونروا في الضفة الغربية، هدم المنزل وإخلاء عائلة الصالحية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

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