تأطير برنامج من مزارع إلى مزارع للتعاونيات النسائية: دراسة الأثر العام لمشاريع البرنامج





وفي الواقع، لا يمثل هذا التقدم المحرز، رغم أنه مشجع وجدير بالثناء، إلا الخطوة الأولى في رحلة طويلة نحو التنمية المستدامة، وجهة ليس من السهل بلوغها. من خلال شراكتهم وعملهم الجاد جنبا إلى جنب مع طاقم مؤسسة الأطلس الكبير وفريق برنامج من مزارع إلى مزارع، تلقت تعاونيات إقليم الحوز تدريبًا خاص على المهارات اللازمة لتنمية أفكارها وأنشطتها بشكل كبير ومستدام. وتأتي ثمار هذه الجهود لتجسد الآفاق التنموية التي يمكن الوصول إليها مع الدعم الذي يقدمه البرنامج.



معظم النساء في هذه التعاونيات لا يستطعن القراءة أو الكتابة، لكنهن الآن يأخذن دروس محو الأمية في التعاونية ليتأتى لهن خيار الحفاظ على سجلات الدخل وتدوين نفقاتهن أو المصاريف اللازمة لاستمرارية المشاريع بفضل مهام حفظ السجلات التي يحددها لهم فريق من مزارع إلى مزارع.



وبالرغم من كل تلك المحاولات، حلت الأزمة الصحية (كوفيد) فأعاقت سلاسل تداول منتوجات هذه التعاونيات النسائية في المغرب. وفي أعقاب فترة الحجر الصحي الذي فرضته الحكومة على الصعيد الوطني، تعطلت أنشطة التعاونيات وغابت مصادر الدخل الموثوقة التي كانت النساء وأسرهن أحوج إليها حينها. علاوة على ذلك، تم إغلاق الأسواق المحلية بسبب تقييد الحركية والتنقل بين المدن، مما جعل وصول النساء إلى المنصات التجارية مستحيلاً. وتوضح السيدة مليكة أمزيل، أحد أعضاء تعاونية الجمعان، من سيتي فاضمة القروية بإقليم الحوز: “لقد فكرنا في خيار التسويق الإلكتروني، ولكن التخطيط والتطبيق كان أصعب علينا من القول ، فقد افتقرنا للدعم الذي سيفتح أمامنا نافذة لبيع منتجاتنا وتسويقها مباشرة على منصات الإنترنت لتقليل الخسائر المالية”.



كانت هذه التعاونيات ذات إمكانات ومؤهلات مادية منخفضة، وهو ما جعلها أكثر تأثرًا من تداعيات الأزمة. ومع ذلك، كافحت النساء ولم تتوقفن عن إنتاج الكسكس المغربي والأعشاب الطبية.



وتضيف إحدى أعضاء تعاونية الجمعان: “في المرحلة الأولى من الأزمة الصحية، ومع إغلاق الأسواق المحلية الأسبوعية، كان من الصعب علينا إيجاد حل بديل لبيع منتجاتنا. وعندما وافق شاب من القرية على التطوع لتسويق المنتجات نيابة عنا خارج المناطق القروية، أصبح بإمكاننا البيع والتفاوض على أسعار المنتجات مع زبناء كان هذا الشاب هذا الشاب صلة وصل بيننا وبينهم، وهو ما أتاح لنا فسحة جديدة واستفدنا من هذه الفرصة الفريدة التي خففت، ولو قليلًا، من وطأة تلك الظروف الصعبة”.



على الرغم من انتشار وباء فيروس كورونا، واصل أعضاء التعاونية النسائية أبوغلو عملهن على إعداد الكعك المغربي، والمخبوزات، والنباتات المجففة، بعد حصولهم على موافقة السلطات المحلية، التي اشترطت بدورها احترام المسافة الجسدية وباقي تدابير الوقاية من أجل تفادي انتشار الفيروس.



ويرجع تأسيس التعاونية إلى عام 2016، حيث بادرت إلى خلقها 10 نساء طموحات من نساء نفس القرية. أما الآن، فالمجموعة تنامت إلى 30 امرأة من خمس قرى مختلفة يشاركن بتفاني ونشاط.



وتقوم النساء أعضاء هذه التعاونية بزراعة نبات الكاليندولا (البكورية الطبية) والزعفران، ونبات العطرشة واللويزة … إضافة إلى أعشاب أخرى معروفة بفوائدها الصحية. يتم شراء هذه الأعشاب بعد ذلك من المتاجر المتخصصة في الأطعمة الصحية ومحلات البقالة ومستحضرات التجميل وكذا المعالجين بالأعشاب ومتاجر الأطعمة المعلبة وغيرها. وفي ظل تلك المحاولات، أدت تدابير الإغلاق الوقائي إلى إقفال أبواب مشتل التعاونية ووحدات التجفيف والتعبئة والتغليف، هكذا تأثرت سلسلة تداول المنتجات، وتعثرت معها عجلة استدامة أنشطة التعاونية المدرة للدخل. إذا توقفت هؤلاء النساء عن العمل في التعاونيات الخاصة بهن وكذا في المشتل، وهكذا فإن موسمًا كاملًا من العمل الدؤوب والدخل الأساسي سيذهب سدى مع هبات الريح.



في نفس السياق، واجهت تعاونية أمزارو في تيديلي مسفيوة بإقليم الحوز تحديات مماثلة أشبه بما عاشته نساء الجمعان. وفي إفادة للسيدة سناء إيجيك، الكاتبة العامة لتعاونية أمزارو، أشارت إلى كون النساء انتابهن القلق بشأن حصاد الشعير والزيتون، “كانت هذه المرحلة الصعبة التي شهدت تقلب المناخ وانتشار أزمة كوفيد 19 الصحية بمثابة درس أنار بصيرة نساء تيديلي مسفيوة فأدركن ضرورة الاعتماد على أكثر من نشاط زراعي واحد. ولكي تلبي النساء احتياجاتهن المالية، وجب عليهن تنويع الأنشطة الزراعية لتشمل تربية الماشية والزراعة المتنوعة والإنتاج النباتي وكذا السياحة البيئية.”



وبعد تقييمها لمدى تأثير الوضع الراهن، قام أعضاء تعاونية أمزارو، التي أنشأتها نساء محليات في أواخر عام 2020، بخطوة جريئة بعد ورشة التمكين الذاتي التي أشرف عليها طاقم مؤسسة الأطلس الكبير، فبادروا إلى إنشاء التعاونية وإنتاج المعجنات. وفي وقت خط هذه السطور، بدأت التعاونية العمل على تنويع الإنتاج عن طريق إضافة أنشطة جديدة مثل إنتاج اللويزة وتحضير أرضية تربية الدواجن للحصول على مجموعة جيدة من البيض الموجه للتسويق. مكنت هذه الخطوة تعاونية أمزارو من مواصلة العمل بالرغم من الوضع الوبائي الراهن، انطلاقًا من مرحلة الزراعة والإنتاج إلى التحويل والتعبئة ثم التسويق بفضل متطوعي برنامج من مزارع إلى مزارع الذين ساندوا أعضاء التعاونية. وتقف هذه النساء رمزًا شامخًا للإمكانات والقدرات التي انبثقت من الدعم والفرصة التي منحت لهن.



وفي حين أن الوباء كشف وسبب في تفاقم أشكال مختلفة من عدم المساواة والثغرات، فإنه أيضًا كان مناسبة كشفت أن النساء فاعلات بامتياز في رحلة التغيير، وقادرات على مجابهة والاستجابة لأزمة بهذا الحجم.



وعند التأمل في ما آلت إليه كل هذه الظروف الاستثنائية، يتضح لنا جليًا أن هذه النساء، بفضل إدارتهن الناجحة لتعاونيات طموحة ومؤثرة، يملكن قدرات استثنائية بكل المقاييس. غير أن الأمر ﻻ ينبغي أن يكون محصورًا على عدد يسير من النساء. فالثناء يجب -لنكون عادلين في حكمنا- أن لا يعم نساء هذه التعاونيات فقط، بل ينبغي أن يشمل أيضا كل امراة ذات طموح إلا أن سيدات تعاونيات الجمعان وأبوغلو وأمزارو، شكلن رمزا للعمل الجاد الذي يبرز إمكانيات المرأة، ويفسر ما تستطيع فعله إن تم تمهيد الأرضية المناسبة لذلك، وهي المهمة التي ينبغي التركيز عليها. تمثل نسبة 12 في المائة من البشرية، أو أكثر من ذلك بقليل، عدد الأعضاء المنخرطين في إحدى 3 ملايين تعاونية بمختلف ربوع هذا الكوكب. ولا يخفى علينا جميعا أن دور التعاونيات لا يقتصر على تشجيع ودعم الاقتصاد المحلي فحسب، فهي تعد أيضًا وسيلة لجلب المزيد من فرص الربح إلى الناس في جميع أنحاء العالم، خاصة تلك الفئات التي لا تعرف سبيلا غير ذلك لتكون فاعلة ومساهمة في استدامة وازدهار الاقتصاد. هذا الخيار الذي أصبح متاحًا، وهذا التمكين الملموس حديثًا، ولربما نجد أفضل تجسيد له وأسمى نموذج في التعاونيات النسائية التي تشق طريقها في إقليم الحوز المغربي.وفي الواقع، لا يمثل هذا التقدم المحرز، رغم أنه مشجع وجدير بالثناء، إلا الخطوة الأولى في رحلة طويلة نحو التنمية المستدامة، وجهة ليس من السهل بلوغها. من خلال شراكتهم وعملهم الجاد جنبا إلى جنب مع طاقم مؤسسة الأطلس الكبير وفريق برنامج من مزارع إلى مزارع، تلقت تعاونيات إقليم الحوز تدريبًا خاص على المهارات اللازمة لتنمية أفكارها وأنشطتها بشكل كبير ومستدام. وتأتي ثمار هذه الجهود لتجسد الآفاق التنموية التي يمكن الوصول إليها مع الدعم الذي يقدمه البرنامج.معظم النساء في هذه التعاونيات لا يستطعن القراءة أو الكتابة، لكنهن الآن يأخذن دروس محو الأمية في التعاونية ليتأتى لهن خيار الحفاظ على سجلات الدخل وتدوين نفقاتهن أو المصاريف اللازمة لاستمرارية المشاريع بفضل مهام حفظ السجلات التي يحددها لهم فريق من مزارع إلى مزارع.وبالرغم من كل تلك المحاولات، حلت الأزمة الصحية (كوفيد) فأعاقت سلاسل تداول منتوجات هذه التعاونيات النسائية في المغرب. وفي أعقاب فترة الحجر الصحي الذي فرضته الحكومة على الصعيد الوطني، تعطلت أنشطة التعاونيات وغابت مصادر الدخل الموثوقة التي كانت النساء وأسرهن أحوج إليها حينها. علاوة على ذلك، تم إغلاق الأسواق المحلية بسبب تقييد الحركية والتنقل بين المدن، مما جعل وصول النساء إلى المنصات التجارية مستحيلاً. وتوضح السيدة مليكة أمزيل، أحد أعضاء تعاونية الجمعان، من سيتي فاضمة القروية بإقليم الحوز: “لقد فكرنا في خيار التسويق الإلكتروني، ولكن التخطيط والتطبيق كان أصعب علينا من القول ، فقد افتقرنا للدعم الذي سيفتح أمامنا نافذة لبيع منتجاتنا وتسويقها مباشرة على منصات الإنترنت لتقليل الخسائر المالية”.كانت هذه التعاونيات ذات إمكانات ومؤهلات مادية منخفضة، وهو ما جعلها أكثر تأثرًا من تداعيات الأزمة. ومع ذلك، كافحت النساء ولم تتوقفن عن إنتاج الكسكس المغربي والأعشاب الطبية.وتضيف إحدى أعضاء تعاونية الجمعان: “في المرحلة الأولى من الأزمة الصحية، ومع إغلاق الأسواق المحلية الأسبوعية، كان من الصعب علينا إيجاد حل بديل لبيع منتجاتنا. وعندما وافق شاب من القرية على التطوع لتسويق المنتجات نيابة عنا خارج المناطق القروية، أصبح بإمكاننا البيع والتفاوض على أسعار المنتجات مع زبناء كان هذا الشاب هذا الشاب صلة وصل بيننا وبينهم، وهو ما أتاح لنا فسحة جديدة واستفدنا من هذه الفرصة الفريدة التي خففت، ولو قليلًا، من وطأة تلك الظروف الصعبة”.على الرغم من انتشار وباء فيروس كورونا، واصل أعضاء التعاونية النسائية أبوغلو عملهن على إعداد الكعك المغربي، والمخبوزات، والنباتات المجففة، بعد حصولهم على موافقة السلطات المحلية، التي اشترطت بدورها احترام المسافة الجسدية وباقي تدابير الوقاية من أجل تفادي انتشار الفيروس.ويرجع تأسيس التعاونية إلى عام 2016، حيث بادرت إلى خلقها 10 نساء طموحات من نساء نفس القرية. أما الآن، فالمجموعة تنامت إلى 30 امرأة من خمس قرى مختلفة يشاركن بتفاني ونشاط.وتقوم النساء أعضاء هذه التعاونية بزراعة نبات الكاليندولا (البكورية الطبية) والزعفران، ونبات العطرشة واللويزة … إضافة إلى أعشاب أخرى معروفة بفوائدها الصحية. يتم شراء هذه الأعشاب بعد ذلك من المتاجر المتخصصة في الأطعمة الصحية ومحلات البقالة ومستحضرات التجميل وكذا المعالجين بالأعشاب ومتاجر الأطعمة المعلبة وغيرها. وفي ظل تلك المحاولات، أدت تدابير الإغلاق الوقائي إلى إقفال أبواب مشتل التعاونية ووحدات التجفيف والتعبئة والتغليف، هكذا تأثرت سلسلة تداول المنتجات، وتعثرت معها عجلة استدامة أنشطة التعاونية المدرة للدخل. إذا توقفت هؤلاء النساء عن العمل في التعاونيات الخاصة بهن وكذا في المشتل، وهكذا فإن موسمًا كاملًا من العمل الدؤوب والدخل الأساسي سيذهب سدى مع هبات الريح.في نفس السياق، واجهت تعاونية أمزارو في تيديلي مسفيوة بإقليم الحوز تحديات مماثلة أشبه بما عاشته نساء الجمعان. وفي إفادة للسيدة سناء إيجيك، الكاتبة العامة لتعاونية أمزارو، أشارت إلى كون النساء انتابهن القلق بشأن حصاد الشعير والزيتون، “كانت هذه المرحلة الصعبة التي شهدت تقلب المناخ وانتشار أزمة كوفيد 19 الصحية بمثابة درس أنار بصيرة نساء تيديلي مسفيوة فأدركن ضرورة الاعتماد على أكثر من نشاط زراعي واحد. ولكي تلبي النساء احتياجاتهن المالية، وجب عليهن تنويع الأنشطة الزراعية لتشمل تربية الماشية والزراعة المتنوعة والإنتاج النباتي وكذا السياحة البيئية.”وبعد تقييمها لمدى تأثير الوضع الراهن، قام أعضاء تعاونية أمزارو، التي أنشأتها نساء محليات في أواخر عام 2020، بخطوة جريئة بعد ورشة التمكين الذاتي التي أشرف عليها طاقم مؤسسة الأطلس الكبير، فبادروا إلى إنشاء التعاونية وإنتاج المعجنات. وفي وقت خط هذه السطور، بدأت التعاونية العمل على تنويع الإنتاج عن طريق إضافة أنشطة جديدة مثل إنتاج اللويزة وتحضير أرضية تربية الدواجن للحصول على مجموعة جيدة من البيض الموجه للتسويق. مكنت هذه الخطوة تعاونية أمزارو من مواصلة العمل بالرغم من الوضع الوبائي الراهن، انطلاقًا من مرحلة الزراعة والإنتاج إلى التحويل والتعبئة ثم التسويق بفضل متطوعي برنامج من مزارع إلى مزارع الذين ساندوا أعضاء التعاونية. وتقف هذه النساء رمزًا شامخًا للإمكانات والقدرات التي انبثقت من الدعم والفرصة التي منحت لهن.وفي حين أن الوباء كشف وسبب في تفاقم أشكال مختلفة من عدم المساواة والثغرات، فإنه أيضًا كان مناسبة كشفت أن النساء فاعلات بامتياز في رحلة التغيير، وقادرات على مجابهة والاستجابة لأزمة بهذا الحجم.وعند التأمل في ما آلت إليه كل هذه الظروف الاستثنائية، يتضح لنا جليًا أن هذه النساء، بفضل إدارتهن الناجحة لتعاونيات طموحة ومؤثرة، يملكن قدرات استثنائية بكل المقاييس. غير أن الأمر ﻻ ينبغي أن يكون محصورًا على عدد يسير من النساء. فالثناء يجب -لنكون عادلين في حكمنا- أن لا يعم نساء هذه التعاونيات فقط، بل ينبغي أن يشمل أيضا كل امراة ذات طموح إلا أن سيدات تعاونيات الجمعان وأبوغلو وأمزارو، شكلن رمزا للعمل الجاد الذي يبرز إمكانيات المرأة، ويفسر ما تستطيع فعله إن تم تمهيد الأرضية المناسبة لذلك، وهي المهمة التي ينبغي التركيز عليها.