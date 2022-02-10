تشكيل الحكومة العراقية: بين الأغلبية وحكومة توافقية

ترجمة واعداد محمد توفيق علي

سوف يعقد مركز الشرق الأوسط في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن، المملكة المتحدة، ندوة حوارية بالعنوان المذكور أعلاه. وذلك في يوم الجمعة المصادف 11 شباط/فبراير الجاري من الساعة 2 الى 4 والنصف بعد الظهر بتوقيت جرينتش، لندن. أدناه ترجمتي لبرنامج الندوة.

استجابة لمطالب الانتفاضات الشعبية، توجه العراقيون في تشرين الأول/أكتوبر 2021 إلى

الانتخابات العامة للمرة السادسة منذ تغيير النظام. وشهدت النتائج بعض الجهات الفاعلة السياسية الرئيسية، مثل فتح، اداء أسوأ بكثير مما كان متوقعا وأما الأحزاب السياسية الجديدة والمرشحون المستقلون، فقد كان أداءهم أفضل بكثير مما كان متوقعا. مقتدى الصدر عزز دوره كقوة سياسية رئيسية في العراق، بفوز الصدريين في الانتخابات بأكبر عدد من المقاعد. بعد مرورما يقرب من أربعة أشهر ، فإنه لا يزال غير واضح تأثير النتائج على تشكيل الحكومة الجديدة. على مدار حلقتين، ستدرس ورشة العمل هذه كيف يمكن للنتائج تغيير آليات النظام السياسي العراقي والدور الذي يؤديه الإكراه العنيف لا تزال تلعب في الحفاظ على الوضع الراهن. ستدرس اللجنة الأولى الصراع المستمر حول العراق سياسيا وبيروقراطيا الحقول، وكذلك ما إذا كانت عملية تشكيل الحكومة ستؤدي إلى أي التغييرات الجوهرية في النظام السياسي وسيبحث الفريق الثاني الدور الذي لا يزال يلعبه رأس المال القسري في الحفاظ على الوضع السياسي الراهن في العراق.

يتضمن جدول أعمال الندوة ما يلي: التقديم والترحيب. البروفيسور توبي دودج – مركز الشرق الأوسط حلقة النقاش 1 – الصراع على المجالات السياسية والبيروقراطية في العراق. تديرها طيف الخضيري الباحثة الأكاديمية فيمركز الشرق الأوسط. المتحدثون: البروفيسور توبي دودج – مركز الشرق الأوسط والصحفية لورا الخوري – وكالة الصحافة الفرنسية و الصحفي مصطفى سعدون – المرصد العراقي لحقوق الإنسان. تتوفر الترجمة الشفاهية الفورية بالعربية في الجلسة الأولى فقط. حلقة النقاش 2 – دور رأس المال القسري في الحفاظ على الوضع السياسي الراهن. تديرها الباحثة الأكاديمية نانسي عز الدين – وحدة أبحاث النزاع، مؤسسة كلينجينديل. المتحدثون: ثامر بدوي –

جامعة كنت و إنا رودولف – كلية الملك “كينغز كوليدج” بجامعة لندن والصحفية سيمونا فولتين – مؤسسة “”بي بي ايس”. ولمزيد من المعلومات بالإنجليزية والصور راجع الرابط المدون أدناه

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