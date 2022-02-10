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جاد القلب بضوء هواك …شعر

جاد القلب بضوء هواكعطاء النبع بعض عطاكعراق على الاشواق مبتلاكيهيم وهيامه قيد سماكويفني عمره بطلع ثراكعوده العشق ان يسري هناكبين احضانك والرؤى عناكطير القلب جنحيه ترف في فضاكوسعده ان غرد فبطرب من جواكصعد في الأجواء وحلق بين نداكوعانق عشه لايئبه بحنين إلا من هواكوصار يدري في منتهاه ان كل يومه يراكويجري بين حشاه ماءكَ وفيض عطاكويعمر نداه ان سبح لله ان يبقيكفي عز شمسك وفي خضرة سهلك ومناكعنت الأنفس ان فارقتك يوماوهي تدري ان من سواك ضيع وشراكغير ان مناها إن تفني لبتها لهواكرجت الأنداء وغارت نجومها في عُلاكوابيضت بنعيمها من شرق شمسكَومن انفلاق نوركَ غراً دومك في اولاك

بقلمي عدنان قحطان كاظم

عرجت أشواقي إليك تطلب حنو هَناكواعتزَ قصدي في حبكَ وطيب غلاكوبهرت انفاسي ان مناها شهقت في مناكودهشت انشاجي إن سعدي بين تربكوتحت لحم انفاسك وبين أرضك وسماكودَ الرفقة صحبتكَ وعطر نهركَ وسناكايا صاحبي انت العراق وجوا روحي جواكويامنزل قلبي منزل الكون طيبه من رضاكمُرسل من هاتف Huawei

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