حبس عضو مجلس إدارة اتحاد الكتاب بتهمة النصب على مستشار بمحكمة الاستئناف

متابعة: أحمد منصور- القاهرة:



قررت محكمة جنح الطالبية حبس المتهم (الجميلي أحمد شحاتة) رئيس دار وعد للنشر والتوزيع وعضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، ثلاث سنوات بتهمة التزوير والنصب على أحمد المستشارين القضائيين بمحكمة استئناف القاهرة، وتعود التفاصيل إلى العام الماضي حيث حصل المتهم على مبلغ عشرة آلاف جنيه من المستشار كعربون طباعة كتاب للمستشار، ثم قام المتهم بتزييف رقم الإيداع الخاص بالكتاب، فرفض المستشار استلام الكتاب ورفض الجميلي شحاتة إعادة العربون فأقام المستشار الدعوى رقم 1486 لسنة 2021 جنح الطالبية.

وكان المستشار قد اكتشف تزييف رقم الإيداع بالمصادفة حيث قام المتهم (الجميلي أحمد شحاتة) بكتابة رقم مزيف، فوجئ المستشار أن الرقم نفسه موجود على كتاب آخر من مؤلفاته، فذهب إلى دار الكتب والوثائق القومية ليفاجأ أن كتابه الذي طبعه له المتهم غير مسجل لدى الدار أصلًا.