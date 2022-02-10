قال إنه سيتبرأ ممن لا يتعاون الصدر يرسل وفدا إلى ميسان للتهدئة بين التيار والعصائب ويدعو الطرفين إلى التعاون

أعلن مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، اليوم الخميس، إرسال وفد إلى ميسان للعمل على تهدئة المناوشات بين سرايا والسلام ومسلحي حركة عصائب أهل الحق.

وقال الصدر في بيان إن الوفد يتألف من رجال الدين عون آل النبي وحازم الأعرجي ومؤيد الأسدي، مبينا أن مهمتهم “وأد الفتنة التي أججتها السياسة بين الإخوة في التيار والعصائب”.

وأضاف الصدر “نهيب بالمؤمنين الإصغاء لهم من أجل درء الفتنة وحقن الدماء، وفي حال لم يستجب أحد الطرفين فإنني سأعلن البراءة من الطرفين بلا تردد”.

وتابع الصدر “ليأخذ القانون مجراه وليبتعد الجميع عن العنف والأذى، فلا تشمتوا الأعداء بنا، فالكثير يريد ضياع المغانم التي حصل عليها المذهب، وهناك من يريد إشعال الحرب الشيعية-الشيعية وتهديد السلم الأهلي مع شديد الأسف”.

وأشار الصدر إلى أن “على مسؤول العصائب التعاون مع تلك اللجنة ودرء الفتنة، وإلا فإن ذلك سيكون بابا للتبرؤ منه ومن غيره أيضا”.

واغتيل عنصر في سرايا السلام، أمس الأربعاء، بنيران مجهولين في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان.

والخميس الماضي اغتيل حسام العلياوي الضابط في الشرطة برتبة رائد وشقيق وسام العلياوي القيادي في العصائب الذي اغتيل هو وشقيقه عصام عام 2019.

وكان قيس الخزعلي أمين عام حركة العصائب نشر تغريدة يوم اغتيال حسام العلياوي دعا فيها الصدر إلى إعلان البراءة من قتلة الأشقاء الثلاثة “لأنهم يدعون الانتماء لسرايا السلام”.

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