قصص برقية مثل قصيدة الهايكو

*فكرة المقطع الأخير ولدت بناء على خبر قديم لحادثة وقعت في باريس يفيد بإقدام طالب ياباني يدرس في جامعة سوربون على قتل حبيبته الفرنسية ومن ثم أكلها بلذة و شهية بعد طبخها مبررا ذلك من شدة حبه لها !..