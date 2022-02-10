محللون يرجحون اختيار عراقي ذي خبرة عسكرية لقيادة «داعش»

وقال‭ ‬المسؤولان‭ ‬العراقيان‭ ‬ان‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬المجموعة‭ ‬المرشحة‭ ‬لخلافة‭ ‬أبو‭ ‬إبراهيم‭ ‬القرشي‭ ‬الذي‭ ‬فجر‭ ‬نفسه‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬أمريكية‭ ‬لاعتقاله‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬هو‭ ‬قائد‭ ‬عسكري‭ ‬أعلنت‭ ‬واشنطن‭ ‬وبغداد‭ ‬مقتله‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

كان‭ ‬مقتل‭ ‬القرشي‭ (‬45‭ ‬عاما‭) ‬ضربة‭ ‬قاصمة‭ ‬للتنظيم‭ ‬بعد‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬العملية‭ ‬المماثلة‭ ‬التي‭ ‬لقي‭ ‬فيها‭ ‬زعيمه‭ ‬السابق‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬البغدادي‭ ‬مصرعه‭ ‬في‭ ‬2019‭.‬

لم‭ ‬يوجه‭ ‬القرشي‭ ‬كلمة‭ ‬علنا‭ ‬إلى‭ ‬مقاتليه‭ ‬وأتباعه‭ ‬وتجنب‭ ‬الاتصالات‭ ‬الالكترونية‭ ‬وأشرف‭ ‬على‭ ‬تحول‭ ‬أسلوب‭ ‬القتال‭ ‬إلى‭ ‬وحدات‭ ‬صغيرة‭ ‬منفصلة‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬الضغوط‭ ‬الشديدة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬والقوات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬أمريكية‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬يتابعون‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬يتوقعون‭ ‬أن‭ ‬يعلن‭ ‬اسم‭ ‬زعيمه‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬المقبلة‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬التنظيم‭ ‬الذي‭ ‬فرض‭ ‬حكما‭ ‬قاسيا‭ ‬على‭ ‬مساحات‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬من‭ ‬2014‭ ‬إلى‭ ‬2017‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬التمرد‭ ‬العنيدة‭ ‬الدامية‭.‬

قال‭ ‬الخبير‭ ‬العراقي‭ ‬فاضل‭ ‬أبو‭ ‬رغيف‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬المشورة‭ ‬للأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬أربعة‭ ‬مرشحين‭ ‬محتملين‭ ‬لخلافة‭ ‬القرشي‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬هؤلاء‭ ‬كل‭ ‬من‭… ‬أبو‭ ‬خديجة‭ ‬واخر‭ ‬دور‭ ‬معروف‭ ‬له‭ ‬كان‭ ‬قيادي‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وأبو‭ ‬مسلم‭ ‬وهو‭ ‬قائد‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬الانبار‭ ‬واخر‭ ‬يدعى‭ ‬أبو‭ ‬صالح‭ ‬ويعرف‭ ‬عنه‭ ‬القليل‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬ولكنه‭ ‬كان‭ ‬مقربا‭ ‬من‭ ‬البغدادي‭ ‬والقرشي‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬وهناك‭ ‬كذلك‭ ‬أبو‭ ‬ياسر‭ ‬العيساوي،‭ ‬وهناك‭ ‬شكوك‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬التنظيم‭ ‬نعاه‭. ‬ومكانته‭ ‬مهمة‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬وذلك‭ ‬لامتلاكه‭ ‬خبرة‭ ‬عسكرية‭ ‬طويلة‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬والتحالف‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لمحاربة‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬قد‭ ‬أعلنا‭ ‬مقتل‭ ‬العيساوي‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬مسؤولا‭ ‬أمنيا‭ ‬عراقيا‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬ثمة‭ ‬شبهات‭ ‬قوية‭ ‬أن‭ ‬العيساوي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭. ‬وأضاف‭ ‬المسؤول‭: ‬‮«‬اذا‭ ‬اتضح‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يقتل‭ ‬فهو‭ ‬يمتلك‭ ‬الخبرة‭ ‬والتجربة‭ ‬في‭ ‬تخطيط‭ ‬الهجمات‭ ‬العسكرية‭ ‬ولديه‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الاتباع‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المسؤول‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬ينفذ‭ ‬داعش‭ ‬عملية‭ ‬تطهير‭ ‬أمني‭ ‬بسبب‭ ‬التسريبات‭ ‬المحتملة‭ ‬التي‭ ‬أفضت‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬القرشي،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬اجتماع‭ ‬قياداته‭ ‬لاختيار‭ ‬خليفة‭ ‬له‭ ‬وإعلان‭ ‬اسمه‭.‬

وقال‭ ‬حسن‭ ‬حسن‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬مجلة‭ ‬نيو‭ ‬لاينز‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬أبحاثا‭ ‬عن‭ ‬القرشي‭ ‬ان‭ ‬الزعيم‭ ‬الجديد‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬قدامى‭ ‬المتشددين‭ ‬العراقيين‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬اذا‭ ‬اختاروا‭ ‬واحدا‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬المقبلة‭ ‬فسيتعين‭ ‬عليهم‭ ‬اختيار‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أفراد‭ ‬الدائرة‭ ‬نفسها‭… ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬جماعة‭ ‬الأنبار‭ ‬التي‭ ‬عملت‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬الأيام‭ ‬الأولى‮»‬‭.‬