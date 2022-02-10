مصادر: الصدر طلب من قاآني وقف التدخل الإيراني في شؤون تشكيل الحكومة العراقية

بغداد‭ – ‬د‭. ‬حميد‭ ‬عبدالله‭:‬

بعد‭ ‬مماطلات‭ ‬وتسويف‭ ‬دام‭ ‬أسبوعا‭ ‬كاملا‭ ‬وافق‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬على‭ ‬استقبال‭ ‬قائد‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬الإيراني‭ ‬الجنرال‭ ‬إسماعيل‭ ‬قاآني‭.‬

وقال‭ ‬مقربون‭ ‬من‭ ‬الصدر‭‬‭ ‬إن‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬تحدث‭ ‬مع‭ ‬المسؤول‭ ‬الإيراني‭ ‬بصراحة‭ ‬لم‭ ‬يألفها‭ ‬الإيرانيون‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬له‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬تنقل‭ ‬رغبتنا‭ ‬إلى‭ ‬القيادة‭ ‬الإيرانية‭ ‬بالكف‭ ‬عن‭ ‬التدخلات‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬العراق،‭ ‬وأن‭ ‬تترك‭ ‬للعراقيين‭ ‬حرية‭ ‬اختيار‭ ‬قادتهم‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬ترغيب‭ ‬ولا‭ ‬ترهيب‭.‬

وبحسب‭ ‬المصادر،‭ ‬فإن‭ ‬الاجتماع‭ ‬استغرق‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬فقط‭ ‬خرج‭ ‬بعدها‭ ‬قاآني‭ ‬منزعجا‭.‬

وبينت‭ ‬أن‭ ‬الصدر‭ ‬مستعد‭ ‬أن‭ ‬يرجئ‭ ‬مشروعه‭ ‬الخاص‭ ‬لتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬الأغلبية‭ ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬عليها‭ ‬مع‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬وتحالف‭ ‬السيادة‭ ‬ونواب‭ ‬مستقلين‭ ‬آخرين‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يشرك‭ ‬زعيم‭ ‬ائتلاف‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬نوري‭ ‬المالكي‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭ ‬وهذا‭ ‬القرار‭ ‬لا‭ ‬رجوع‭ ‬عنه‭ ‬إطلاقاً‭.‬

وأضافت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬ضغوطات‭ ‬سياسية‭ ‬وأخرى‭ ‬إيرانية‭ ‬تمارس‭ ‬على‭ ‬الصدر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬حكومة‭ ‬الأغلبية‭ ‬وتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬تشارك‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬الشيعية‭ ‬بمن‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المالكي‭ ‬وائتلافه،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬يرفض‭ ‬الزعيم‭ ‬الشيعي‭ ‬الذي‭ ‬له‭ ‬قاعدة‭ ‬شعبية‭ ‬واسعة‭ ‬ومتماسكة‭. ‬

من‭ ‬جهته‭ ‬حذرت‭ ‬قوى‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬التي‭ ‬اسهمت‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تفريق‭ ‬وإضعاف‭ ‬البيت‭ ‬الشيعي‭ ‬العراقي‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬عن‭ ‬التنسيقي‭ ‬محمود‭ ‬السلامي‭ ‬إن‭ ‬كل‭ ‬جهة‭ ‬اسهمت‭ ‬في‭ ‬تفريق‭ ‬البيت‭ ‬الشيعي‭ ‬ستدفع‭ ‬الثمن‭ ‬عاجلا‭ ‬أو‭ ‬آجلا‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬حققت‭ ‬هدفها‭ ‬في‭ ‬تفريق‭ ‬الشيعة‭ ‬وإضعافهم‭ ‬مؤقتا‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬قيادي‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬إن‭ ‬نوري‭ ‬المالكي‭ ‬يرفض‭ ‬تسلم‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭.‬

وقال‭ ‬وفاء‭ ‬محمد‭ ‬كريم‭ ‬إن‭ ‬المالكي‭ ‬يرفض‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬نائبا‭ ‬لهوشيار‭ ‬زيباري‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬معينة‭ ‬وزيرا‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬يرأسها‭ ‬المالكي،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬لقاء‭ ‬قريبا‭ ‬سيجمع‭ ‬المالكي‭ ‬مع‭ ‬إسماعيل‭ ‬قاآني‭ ‬لمناقشة‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬الجارية،‭ ‬مرجحا‭ ‬أن‭ ‬تحصل‭ ‬حلحلة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬الشيعيين‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬عزل‭ ‬المالكي‭. ‬

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