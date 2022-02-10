مصادر: الصدر طلب من قاآني وقف التدخل الإيراني في شؤون تشكيل الحكومة العراقية

بغداد – د. حميد عبدالله:
بعد مماطلات وتسويف دام أسبوعا كاملا وافق زعيم التيار الصدري على استقبال قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني.
وقال مقربون من الصدر إن زعيم التيار الصدري تحدث مع المسؤول الإيراني بصراحة لم يألفها الإيرانيون من قبل، حيث قال له أتمنى أن تنقل رغبتنا إلى القيادة الإيرانية بالكف عن التدخلات في شؤون العراق، وأن تترك للعراقيين حرية اختيار قادتهم من غير ترغيب ولا ترهيب.
وبحسب المصادر، فإن الاجتماع استغرق نصف ساعة فقط خرج بعدها قاآني منزعجا.
وبينت أن الصدر مستعد أن يرجئ مشروعه الخاص لتشكيل حكومة الأغلبية التي يعمل عليها مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة ونواب مستقلين آخرين أربع سنوات أخرى على أن يشرك زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في الحكومة الجديدة وهذا القرار لا رجوع عنه إطلاقاً.
وأضافت المصادر أن ضغوطات سياسية وأخرى إيرانية تمارس على الصدر من أجل التخلي عن حكومة الأغلبية وتشكيل حكومة تشارك فيها كل القوى السياسية الشيعية بمن في ذلك المالكي وائتلافه، لكن هذا ما يرفض الزعيم الشيعي الذي له قاعدة شعبية واسعة ومتماسكة.
من جهته حذرت قوى الإطار التنسيقي المدعومة من إيران جميع الأطراف التي اسهمت وتسهم في تفريق وإضعاف البيت الشيعي العراقي.
وقال النائب عن التنسيقي محمود السلامي إن كل جهة اسهمت في تفريق البيت الشيعي ستدفع الثمن عاجلا أو آجلا حتى وإن حققت هدفها في تفريق الشيعة وإضعافهم مؤقتا.
من جهته قال قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني إن نوري المالكي يرفض تسلم منصب نائب رئيس الجمهورية.
وقال وفاء محمد كريم إن المالكي يرفض أن يكون نائبا لهوشيار زيباري الذي كان في مرحلة معينة وزيرا في حكومة يرأسها المالكي، موضحا أن لقاء قريبا سيجمع المالكي مع إسماعيل قاآني لمناقشة آخر التطورات الجارية، مرجحا أن تحصل حلحلة بين الطرفين الشيعيين ولكن بعد عزل المالكي. تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط