مناشدة الى معالي وزير التعليم العالي و البحث العلمي المحترم

سيدي الكريم

نحن خريجو معاهد السياحة التي كانت تابعة لوزارة الثقافة و السياحة و الآثار و الحقت بوزارة التربية كنا في غاية الفرح و السعادة لما صدر قرار وزارتكم الكريم ذي العدد 52 في 5/1/2022 و الذي يقضي بالقبول المباشر لخريجي السياحة و الفندقة للقبول في كليات القبول المباشر للدراستين الصباحية و المسائية و قمنا فعلا بالتقديم بعد تشجيع الكليات الاهلية و تعهدها لنا بالحصول على الوثائق من معاهد السياحة كون تلك المعاهد ترفض تزويدنا بوثيقة تخرج. و بعد أن قبضت الجامعات الاهلية القسط الدراسي الأول اعطتنا مهلة معينة لتزويدها بالوثائق و تخلت عن تعهداتها لنا بالحصول على الوثائق بالطرق الرسمية. و نحن هنا يا معالي الوزير نستغرب من رفض مديرية التعليم المهني على رفضها على تزويدنا بالوثائق رغم اننا عملنا بالطريقة الرسمية بناء على كتاب صادر من وزارتكم و نستغرب من وزارة التعليم العالي في قضية التنسيق مع وزارة التربية بشأن قبول خريجي معاهد السياحة في كليات التربية الرياضية . نرجو من معاليكم التدخل و معالجة الامر مع وزارة التربية لكي تزودنا بالوثائق المطلوبة أو الايعاز للجامعات الأهلية برد الاقساط الدراسية كاملة غير منقوصة لنا كونها تعهدت لنا بالحصول على الوثائق…….وفقكم الله لخدمة العراق العظيم

مهند علي الأمير

لفيف من خريجي معاهد السياحة في بغداد

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