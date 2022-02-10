   من ذكرياتي في الأربعينيات، وحكايات المخدرات 

بقلم الدكتور رضا العطار

أستاء كثيرا كلما تذكرت مسقط رأسي مدينة كربلاء وما تفشى فيها من شرور المخدرات. وتاريخ المخدرات في كربلاء تاريخ قديم، ظهرت بوادره الاولى مع تدفق الزوار الايرانيين الى كربلاء منذ زمن الصفويين، خاصة بعدما ادخلوا الى المدينة المقدسة الطقوس الاجنبية الدخيلة كالضرب بالزنجير على الظهر وحز الرؤوس يوم عاشوراء (التطبير) مما شجعت هذه الظواهر الغريبة الى جذب النفوس الضعيفة، فزادت اعداد الوافدين من الزوار بنسب عالية، كانت نتيجتها انتشار مادة المخدرات على نطاق واسع.

لا زلت اتذكر وانا في الاربعينيات من القرن الماضي شخصا كان اسمه الحاج مرزة، صاحب دكان عطارية، الشخص الوحيد الذي كان مفضوحا في المدينة في بيع مخدر الافيون المعروف محليا بالترياق. فكان محله في السوق يتعرض دوما لأقتحام شرطة مكافحة المخدرات، وكان الخبر ينتشر بين الناس فيتقولون:

( اخبارية جايه عليه ) فان وجدوا عنده شيئا اعتقلوه، لكن الرجل كان يشاهد بعد يومين في دكانه يعمل كعادته وكأن شيئا لم يكن. بينما اُشيع بين العامة بان الحاج مرزة لم يطلق سراحه إلا بكفالة او بغرامة او برشوة. وقد شائت الصدف ان اكون انا شاهد عيان لأحدى هذه الاقتحامات.

ومن حسن الصدف ان التقي مع حفيد الحاج مرزه، المعلم المتقاعد جواد في مدينته كربلاء، بعد ستة عقود من الزمن، اي في عام 2003، فكانت فرصة ثمينة انتهزتها للحديث معه في هذا الشأن بغية استجلاء الامر ومعرفة الدوافع التي قادت جده الى ممارسة هذه الشغلة المحرمة، ودهشت كثيرا عندما اسمعني عبارة :

( ان جدي كان يمارس هذه (الشغلة) من اجل الثواب) ! فذهلت لجوابه هذا وقلت له : وما دخل الأفيون بالثواب ؟ أجاب:

ان غالبية زبائن جدي كن امهات مرضعات. يستعملن المخدر كمنوم يضعنه في فم الرضيع (بقدر ذرة، بس ذرة) كي يهدء وينام ! هكذا كانت الجريمة البشعة تمارس عندنا بكل هدوء وخفاء !

لكن سخطي غدا صارخا، عندما علمت عام 2003 بان المخدر المذكور اصيح الان يباع عند مدخل كل زقاق علنا من قبل حاج مرزة جديد. ذهبت لزيارة محافظ كربلاء، الذي استقبلني سعادته مرحبا وقبل ان افاتحه بالموضوع، فاجئني بالقول :

سأفتتح غدا اذاعة راديو في كربلاء اول مرة، واود منك يا دكتور ان تلقي فيها كلمة توجهها الى ابناء مدينتك بمناسبة زيارتك للعراق بعد غيابك الطويل !

هكذا لبيت الطلب في اليوم التالي بكل رضا وارتياح

لكنني اظهرت لسعادته مدى امتعاظي على الحالة الاجتماعية المزرية في المدينة بسبب انتشار مادة المخدرات بهذه السعة، فاعلمني المحافظ انه يدخل المدينة يوميا بحدود عشرة الاف زائر ايرني، ويعلم الله ما كانوا يجلبون معهم. انهم هم الذين روجوا تجارة المخدرات لا في مدينة كربلاء وحدها انما في بقية المحافضات كذلك، واضاف : كانت المخدرات في القرن الماضي مقتصرة على مخدر الافيون وحده بينما تجد الان جميع انواعها متوفرة كالهيروئين والحشيش والمورفين ومواد مصنوعة كيميائيا منتشرة في الأسواق. وليس هناك من رادع.

مع كل ما ذكرت عن الخمور والمخدرات احتاج الى ان اذكر للقارئ الكريم ان الراغب في هذه المواد لابد له وان يعاني من مشالكل اجتماعية قاهرة اوضغوط اقتصادية خانقة تجعله دائم التوتر والقلق، في الوقت الذي لا يحتاج الرجل السليم الى المخدرات.

والخمور اقل من المخدرات ايذاء على النفس والجسم والمال. وان جميع المدمنين الذين يشربون الخمور في اعتدال وتعقل و بأسلوب متمدن، لا تعتم اذهانهم ولا تفسد نفوسهم كما هو الحال في اولئك الذين يتناولون المخدرات. وجميع الامم التي عرفت الخمور والمخدرات اجازت الاولى ومنعت الثانية لشدة خطورتها على حياة مواطنيها. وقد فعل ذلك ايضا معظم حكوماتنا العربية.

*هذا ما جاء في كتاب دراسات سيكولوجية لسلامه موسى مع تعليقات لكاتب السطور.

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