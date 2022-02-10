نائبة وزير الخارجية الإيطالي: الانتخابات هي الحل الوحيد الموثوق في ليبيا

روما / وكالة نوفا

أكدت نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني، اليوم الخميس، أن الانتخابات في ليبيا تمثل الحل الوحيد “الموثوق به”، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقالت سيريني، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالي “إن الانتخابات في ليبيا تمثل الحل الوحيد الموثوق به لتسهيل وتبسيط الإطار السياسي الحالي المفكك للغاية وبالتالي المساهمة ليس فقط في الاستقرار المستدام للبلاد، ولكن أيضًا في تلبية التطلعات المشروعة للشعب الليبي، الذي أظهر من خلال التسجيل في قوائم الناخبين، عزمه على التعبير عن نفسه في انتخابات حرة “.

وشددت سيريني على أن إيطاليا “تواصل دورها النشط للغاية في ليبيا للتشجيع على التطبيع الكامل والدائم لبلد يعتبر استقراره أمرًا حاسمًا ليس فقط للمنطقة المحيطة بأكملها، ولكن أيضًا لإيطاليا وأوروبا، نظرًا للتداعيات المحتملة مثل الإرهاب وأمن الطاقة وتزايد تدفقات الهجرة غير الشرعية”

وأشارت إلى محاولة اغتيال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، قائلة إن هذا الهجوم يؤكد مجدداً “بشكل دراماتيكي على الضرورة الملحة لتحقيق الاستقرار في ليبيا”.

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