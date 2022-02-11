مصدر لـUTV: اجتماع بارزاني وطالباني لم يتوصل إلى اتفاق بشأن مرشح رئاسة الجمهورية

أفاد مصدر سياسي كردي رفيع، اليوم الخميس، بأن مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني عقد اجتماعا مع بافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني للتفاهم على تسوية الأزمة بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.

وقال المصدر لـUTV إن الاجتماع بين بارزاني وطالباني لم يفض الى أي اتفاق بين الطرفين، مبينا أن الاتحاد الوطني رفض صيغة قدمها بارزاني، من دون الكشف عن تفاصيلها.

وأشار المصدر إلى أن المكتب السياسي للاتحاد الوطني سيعقد مساء هذا اليوم اجتماعا طارئا لدراسة العرض الذي قدمه بارزاني.

وأوضح أن أطرافا في الاتحاد الوطني الكردستاني أبدت بعض المرونة على الرغم من إصرار بافل طالباني على ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية.

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