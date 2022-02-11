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الأنبار تلجأ لخيار المحولات المتنقلة للحد من نقص الكهرباء

أفاد قائممقام قضاء القائم غربي محافظة الانبار ، احمد جديان، يوم الجمعة، بأن “وزارة الكهرباء قامت بتجهيز المناطق الغربية من المحافظة، بمحولات كهرباء متنقلة، بهدف تحسين واقع الطاقة الكهربائية المزري بتلك المناطق”.

وأوضح جديان، أن “وزارة الكهرباء جهزت المناطق الغربية في الانبار، بثلاثة محولات متنقلة ( 13/33 KV) وبسعة ( 45 MW ) وذلك عن طريق البنك الدولي”.

وأضاف أن “تجهيز المحولات تم عبر شركة كنترول ماتك التركية، والتي ستسهم بفك الاختناقات الحاصلة في قضاء القائم وباقي مناطق غرب الانبار”.

وأشار جديان، إلى أن “اثنين من المحولات، سيتم تنصيبها في قضاء القائم، اما الثالثة فلم يتم حسم أمرها لأي قضاء بعد”. مؤكداً، أن “المحولات وصلت إلى مديرية شبكات الغربية، الكائنة في قضاء حديثه”.

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