التعليقات تطرف خلافة القرشي.. داعش تختار”أميرها” بين أربعة أسماء كلهم من جنسية واحدة

كشف مسؤولان أمنيان عراقيان وثلاثة محللين مستقلين إن الزعيم القادم لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) “من المرجح أن يكون من دائرة قريبة من المتطرفين العراقيين المتمرسين الذين ظهروا في أعقاب دخول القوات الأميركية للعراق عام 2033″، وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

ويتوقع متابعون لتنظيم “داعش” أن يتم تحديد خليفة له في الأسابيع المقبلة.

وقال المسؤولان العراقيان إن مجموعة الخلفاء المحتملين لأبو إبراهيم القرشي، الذي فجر نفسه خلال عملية أميركية للقبض عليه في سوريا، الأسبوع الماضي، تضم قائدا واحدا أعلنت واشنطن وبغداد مقتله العام الماضي.

وكان مقتل القرشي (45 عامًا)، بمثابة ضربة قاسية أخرى لداعش بعد عامين من خسارة الجماعة المتطرفة للزعيم أبو بكر البغدادي في غارة مماثلة في عام 2019.

والقرشي، عراقي الجنسية، هو الآخر، لم يخاطب علناً مقاتليه أو أتباعه، وتجنب الاتصالات الإلكترونية وأشرف على التحرك للقتال في وحدات صغيرة تم نقلها ردًا على الضغط المكثف من القوات العراقية والقوات التي تقودها الولايات المتحدة.

خبير: هناك أربعة أسماء لخلافة القرشي

قال فاضل أبو رغيف، الخبير العراقي الذي يقدم المشورة لأجهزتها الأمنية، إن هناك ما لا يقل عن أربعة “خلفاء” محتملين.

ومن بين هؤلاء، أبو خديجة الذي كان آخر دور معروف له، كونه قيادياً للتنظيم في العراق، وأبو مسلم، القيادي في محافظة الأنبار، وآخر اسمه أبو صالح الذي لا توجد معلومات كافية عنه، لكنه كان مقربا من البغدادي والقرشي، وفق أبور رغيف.

وأضاف الرجل: “هناك أيضا أبو ياسر العيساوي الذي يشتبه في أنه لا يزال على قيد الحياة، إنه ذو قيمة معتبرة في الجماعة، لأنه يتمتع بخبرة عسكرية طويلة”.

وتم الإبلاغ عن مقتل العيساوي في غارة جوية في يناير 2021، من قبل كل من القوات العراقية وكذلك التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة الذي يقاتل تنظيم “داعش” في العراق وسوريا.

لكن مسؤولا أمنيا عراقيا أكد لرويترز وجود شكوك قوية بأن العيساوي لا يزال على قيد الحياة. وقال: “إذا لم يمت، فسيكون مرشحًا، وقد جرب واختبر في التخطيط لهجمات عسكرية ولديه الآلاف من المؤيدين”.

شكل مقتل البغدادي قبل القرشي نكسة للتنظيم

تطويق أمني

وقال حسن حسن، رئيس تحرير مجلة “New Lines” التي نشرت بحثًا عن القرشي، إن الزعيم الجديد سيكون متطرفاً عراقياً “مخضرماً”.

وقال: “إذا اختاروا واحداً في الأسابيع المقبلة، فسيتعين عليهم اختيار شخص من نفس الدائرة… المجموعة التي كانت جزءاً من مجموعة ‘الأنباري’ التي عملت تحت (اسم) داعش منذ الأيام الأولى”.

وخرج تنظيم “داعش” من مقاتلين شنوا تمرداً إسلامياً سنياً، وعلى أساس طائفي ضد القوات الأميركية والقوات العراقية بعد عام 2003.

وكانت “دولة العراق الإسلامية”، والمعروفة أيضًا باسم “القاعدة في العراق”، فرعًا من تنظيم القاعدة العالمي، الذي قاده أسامة بن لادن، ونشأ داعش، الذي تبلور في فوضى الحرب الأهلية السورية عبر الحدود.