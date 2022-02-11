الزاملي يتعهد بمتابعة استحقاق الأراضي لموظفي شبكة الإعلام

تعهّدَ النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، بمتابعة موضوع الأراضي الخاصة بموظفي الشبكة مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لافتاً إلى أن هذه الأراضي هي استحقاق وليست هبة.

جاءَ ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها الزاملي لمقر شبكة الإعلام ومجلس امنائها، التقى خلالها رئيس الشبكة الدكتور نبيل جاسم، ورئيس مجلس الأمناء الدكتور جعفر الونان، وعدداً من أعضاء مجلس الأمناء.

وقالَ الزاملي، في اجتماع عقده في مبنى الشبكة: إن زيارته اليوم تعدّ أولى محطاته الميدانية، وهي دليل على أن مجلس النواب مهتم بالشبكة كأولوية قصوى لتأسيس إعلام دولة مهني ومتطور باعتباره شريكاً أساسياً ومؤسساً في العملية السياسية، مؤكداً عدم السماح لأي جهة تنفيذية بالتدخل بعمل وشؤون المؤسسات المرتبطة بالسلطة التشريعية لاسيما شبكة الإعلام العراقي.

واستمع خلال لقائه عدداً من موظفي الشبكة، إلى جملة طلباتهم المتعلقة بتوزيع قطع الأراضي السكنية وتثبيت العقود حسب الأطر القانونية، ووعد بمتابعة هذه الملفات مع الجهات المعنية وحلها في أسرع وقت ممكن، مطالباً إدارة الشبكة بالعمل بروح الفريق الواحد لتصحيح الأخطاء السابقة وتجاوز التحديات.

وأشار الزاملي إلى أن شبكة الإعلام مرتبطة بمجلس النواب، ولا يحق لأي جهة أن تصادر حقوق موظفيها أو التدخل بشؤونها، منوهاً بأن هناك أموراً جيدة تهم موظفي الشبكة”.

ودعا الزاملي إلى منح الأولوية في إعلام الدولة لهموم الناس ومعاناتهم، ونقد القضايا والظواهر السلبية من خلال البرامج التوعوية، لافتاً إلى أن دور الإعلام في معالجة الكثير من المشكلات التي يعاني منها المجتمع قد يكون موازياً في الأهمية للدور الأمني لما يقدمه من معالجات وحلول.

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