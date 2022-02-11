الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان: هذه آخر تطورات قضية الطفل المختطف فواز

كشف الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان، أن العائلة جمعت المبلغ الذي طلبته العصابة التي تختطف الطفل فواز قطيفان، منذ أشهر، إلا أن “العصابة الخاطفة لم تتصل بعد”.

وأوضح قطيفان في تسجيل مصور: “نحن كعائلة قطيفان، جمعنا المبلغ، وجاهزين للالتزام بما وعدنا به، لكن العصابة الخاطفة لم تتصل حتى الآن”.

قطيفان الذي وجه الشكر لكل العرب والسوريين الذي أبدوا كل رغبة واستعداد للدعم، قال في التسجيل الذي بثه عبر صفحته الشخصية في “فيسبوك”، إن ثمة حيثية أخرى، وهي أن “أجهزة الأمن، وقوى الأمر الواقع في المنطقة، تدخلت وتجمع معلومات وتحقق”.

وأشار قطيفان أن القضية الآن أمام حالتين: “إما أن تسبق هذه العصابة وتأخذ هذا المبلغ، ونسترد فواز، أو تستطيع قوى الأمن أن تعتقل العصابة وتقدمها للعدالة لأن هذا مطلب كل السوريين وملايين العرب”.

وختم قطيفان بالتشديد على ضرورة إنهاء حالة الخطف في البلاد، قائلا: “يجب ألا يسمح لها أن تكون الحالة العامة في حياة السوريين”.

يذكر أن مجهولين اختطفوا الطفل فواز أثناء ذهابه إلى المدرسة في مدينة إبطع بريف درعا، منذ نحو 3 أشهر، وطلبوا فدية كبيرة (500 مليون ليرة/ 140 ألف دولار).

ومؤخرا عادت القضية للتداول بين الإعلامين وأثارت غضبا وتعاطفا تجاوز حدود سوريا، بعدما بث الخاطفون تسجيلا مصورا يظهر فيه فواز، وهو يتعرض للتعذيب بالضرب، وهو يستنجد: “مشان الله لا تضربوني”.