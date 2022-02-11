انفجار يهز مركز محافظة ميسان

أفاد مصدر أمني بوقوع انفجار مساء يوم الجمعة في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان جنوبي العراق.

وقال المصدر إن “عبوة صوتية انفجرت مستهدفة منزل الصيدلاني مالك قاسم ابليش العبادي في حي النداء بمدينة العمارة”.

وأضاف أن “الانفجار تسبب بأضرار مادية في المنزل دون وقوع إصابات بشرية”، مشيرا إلى أن “المعلومات الأولية تفيد بأن الصيدلاني ليس لديه عداوة مع أحد”.

وشهدت ميسان في الفترة الأخيرة سلسلة من عمليات الاغتيال لعنصر من سرايا السلام التابعة للتيار الصدري، والقاضي أحمد فيصل، المختص بملف المخدرات، وحسام العلياوي الرائد في قيادة شرطة المحافظة.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد قال قبل يومين إن جزءا من أعمال العنف في ميسان سببه الخلاف بين تياره وعصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي.

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