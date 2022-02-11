بيان لشرطة كربلاء حول وجود طائرات مسيرة بأجواء المحافظة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديوية ومنشورات حول إطلاق نار كثيف بسبب وجود طائرات مسيّرة في قضاء الهندية في محافظة كربلاء المقدسة، إذ تؤكد قيادة عمليات كربلاء وقيادة شرطة كربلاء المقدسة بعدم وجود أية طائرات مسيّرة، وقد قامت الأجهزة الأمنية بنشر مفارزها من أجل تعزيز الأمن وحماية المواطنين، والقبض على الذين قاموا بإطلاق العيارات النارية وإثارة الهلع والخوف بين المواطنين.

وهنا، تدعو قيادة عمليات كربلاء المقدسة، الأهالي بعدم إثارة الفوضى، كون إخوانهم في قيادة العمليات والشرطة يتابعون عن كثب أية حالة تمس أمن واستقرار مدينة كربلاء.