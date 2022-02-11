بينها عودة “هانوا” واستبدال الخدمات المحلية.. سكان بسماية يتظاهرون لجملة مطالب: سنلجأ لخطوات أخرى

تظاهر العشرات من أهالي مدينة بسماية السكنية، جنوب شرقي بغداد، اليوم الجمعة، للمطالبة باستكمال توفير الخدمات الأساسية للمدينة واستئناف العمل بها عبر الشركة الكورية المنفذة للمشروع، وفيما جددوا مطالباتهم بضرورة إنهاء عقد شركة الصيانة والخدمات “لتواضعها في إنجاز العمل”، أكدوا تحديد سقف زمني لحل المطالب، واللجوء إلى خطوات جديدة لحل مطالبهم.

وحمل المتظاهرون الذين تجمعوا في داخل المدينة عند مجمع رقم (9) أعلاماً عراقية وملصقات (بوسترات) تعبر عن مطالبهم التي تم تحديدها سلفا والتواصل بشأنها في الأيام الماضية، فيما أذاع أحد ممثلي التظاهرة عبر مكبرات الصوت مطالب الساكنين الذين تجاوبوا معه بالتصفيق.

وقال المواطن علي كريم حسن (أبو ضرغام) إن “أبرز مطالبنا هي تلبية احتياجات مهمة وهو إعادة شركة هانوا الكورية لإكمال البناء بعد توقف العمل منذ نحو سنتين مع وصول عدد الساكنين الى 75 ألف نسمة مع وجود احتياجات ضرورية للسكان”، مبينا أن “المدينة تفتقر الى مراكز ثقافية وجامعة وقاعات مناسبات ومراكز ترفيهية ومولات ومراكز تجارية كبيرة ومحطات بنزين مع تواجد ما يقارب من 12 ألف سيارة داخل بسماية، مع عدم وجود مستشفى وطريق يربط المدينة بمركز بغداد الذين وعدنا بهما منذ عام 2018 فيما يرتاد 90% من الساكنين العاصمة كموظفين ذهابا وإيابا فيما حدثت حالات وفاة كثيرة بسبب ضعف وفقر المستوصف الصحي داخل المدينة وعدم وجود صالات عمليات، فضلا عن مطالبتنا بتغيير مكان سيطرة جسر ديالى لأنها تعد عائق حقيقي امام حركة المرور من والى المدينة”.

وأضاف حسن ” نحن لا نعد أنفسنا خصوما لأي جهة ورحبنا بزيارة رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار قبل يومين في المؤتمر الصحفي الذي اقامته في المدينة، وانما نحن ساكنين نطالب بحقوقنا، ونريد تلبية مطالبنا المعلقة، وقد تغيرت رئاسات الهيئة الوطنية للاستثمار فيما بقيت أمورنا كما هي ولم يستجد جديد لتنفيذ ما تحتاجه المدينة”، مبينا أن “في حال بقيت الأمور على حالها ولم يتحقق على الأقل 50 % مما نطالب به فسنقوم بمخاطبة والوصول الى الجهات العليا في البلاد الأعلى من الهيئة الوطنية للاستثمار باعتبارنا مواطنين عراقيين، فمن حقنا إيصال صوتنا الى الجميع”.

من جهتها؛ قالت الفنانة نسرين عبد الرحمن “تفاجأنا عند سكننا في مدينة بسماية أن هناك الكثير من الأمور التي وضعت ضمن تخطيطها وخارطتها والتي لم تتوافر حتى الآن، مثل إنشاء جامعة وطريق خاص يربط المدينة بمركز العاصمة بغداد، فالطريق الحالي اجده خطرا جدا ويشكل تهديدا للساكنين”، مبينة أن “المتظاهرين متفهمين أيضا الوضع القانوني وان المواطنين عليهم مسؤولية تضامنية في اكمال المشروع بدفع مستحقات المصارف (القروض)”.

وأضافت أن “حضورها كفنانة هو لإيصال صوت في كل تجمع ومحتفل لرد الحق الى أصحابه وهذا واجبنا تجاه المجتمع”.

بدوره قال المواطن ياسر التميمي إن “خروجنا هذا اليوم في تظاهرة جاء لتثبيت مطالبنا التي تم تحديدها سابقاً وأبرزها إعفاء الشركة الحالية المعنية بالخدمة والصيانة لأنها غير مؤهلة لإدارة مشروع بحجم مدينة بسماية بهذه الضخامة والحجم الكبير من عدد البنايات والساكنين، وهناك مطالبات أخرى منها إنشاء مراكز صحية ومراكز تسويقية، وإنجاز الطريق الرابط بين مركز مدينة بغداد ومدينة بسماية وانشاء فرعين لمصرفي الرافدين والرشيد من أجل تسديد مستحقاتهما من القروض وتسهيل إجراءات الساكنين، وغيرها من المطالبات التي رفعت هذا اليوم في مطالبات الساكنين”.

وكانت رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار استبقت التظاهرات التي خرجت اليوم بمؤتمر صحفي عقدته في مدينة بسماية وبينت فيه عدم وجود تعاون من قبل الساكنين لدفع مبالغ الأقساط المترتبة بذمتهم للمصارف المعنية، فيما أكدت الحاجة الى الأموال لحل مسالة إعادة الشركة الكورية للعمل في المدينة.

وليست هذه التظاهرة الأولى لسكان مدينة بسماية ضد ضعف الخدمات المقدمة اليهم، اذ تظاهروا في أوقات سابقة لأسباب مختلفة، فيما لم يجدوا، بحسب الساكنين، تنفيذاً فعلياً لمطالبهم مع اكتفاء الجهات المعنية بالوعود من دون تنفيذ حقيقي حتى الآن.

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