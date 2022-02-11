حادث يودي بحياة نقيب في شرطة نفط كربلاء

أفاد مصدر أمني بمصرع ضابط في شرطة نفط كربلاء يوم الجمعة جراء حادث سير.

وقال المصدر إن “النقيب حيدر علي دايخ ضابط مركز شرطة نفط كربلاء لقي مصرعه نتيجة حادث سير ضمن تقاطع عون على طريق بغداد – كربلاء”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط