حادث يودي بحياة نقيب في شرطة نفط كربلاء

أفاد مصدر أمني بمصرع ضابط في شرطة نفط كربلاء يوم الجمعة جراء حادث سير.
وقال المصدر إن “النقيب حيدر علي دايخ ضابط مركز شرطة نفط كربلاء لقي مصرعه نتيجة حادث سير ضمن تقاطع عون على طريق بغداد – كربلاء”.تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
أفاد مصدر أمني بمصرع ضابط في شرطة نفط كربلاء يوم الجمعة جراء حادث سير.
وقال المصدر إن “النقيب حيدر علي دايخ ضابط مركز شرطة نفط كربلاء لقي مصرعه نتيجة حادث سير ضمن تقاطع عون على طريق بغداد – كربلاء”.تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.