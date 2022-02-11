ريال بيتيس يهزم فاييكانو ويضع قدماً في نهائي كأس إسبانيا

أ ف ب – وضع ريال بيتيس قدماً في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم بفوزه الصعب على مضيفه رايو فايكانو أمس الأربعاء 2-1 في ذهاب ربع النهائي.

وتقام مباراة الإياب في الثالث من مارس المقبل في إشبيلية.

ويدين بيتيس، ثالث الدوري، بفوزه إلى الثنائي بورخا إغليزياس الذي أدرك التعادل في الدقيقة 26 رداً على هدف التقدم من ألفارو غارسيا ريفيرا (5)، قبل أن يضيف البرتغالي وليام كارفالو هدف الفوز للضيوف (68).

وخاض النادي الأندلسي المباراة من دون صاحب هدف التأهل إلى نصف النهائي سيرجيو كاناليس الغائب بسبب اصابته بفيروس كورونا، فيما تألق الفرنسي نبيل فقير في صفوفه.

وتقام المواجهة الثانية في المربع الذهبي بين أتلتيك بلباو مع فالنسيا على ملعب سان ماميس اليوم الخميس (الإياب في 2 مارس).

وتلعب المباراة النهائية في 23 أبريل على ملعب لا كارتوخا في إشبيلية.