Posted on by

ريال بيتيس يهزم فاييكانو ويضع قدماً في نهائي كأس إسبانيا

ريال بيتيس يهزم فاييكانو ويضع قدماً في نهائي كأس إسبانيا

أ ف ب – وضع ريال بيتيس قدماً في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم بفوزه الصعب على مضيفه رايو فايكانو أمس الأربعاء 2-1 في ذهاب ربع النهائي.

وتقام مباراة الإياب في الثالث من مارس المقبل في إشبيلية.

ويدين بيتيس، ثالث الدوري، بفوزه إلى الثنائي بورخا إغليزياس الذي أدرك التعادل في الدقيقة 26 رداً على هدف التقدم من ألفارو غارسيا ريفيرا (5)، قبل أن يضيف البرتغالي وليام كارفالو هدف الفوز للضيوف (68).

وخاض النادي الأندلسي المباراة من دون صاحب هدف التأهل إلى نصف النهائي سيرجيو كاناليس الغائب بسبب اصابته بفيروس كورونا، فيما تألق الفرنسي نبيل فقير في صفوفه.

وتقام المواجهة الثانية في المربع الذهبي بين أتلتيك بلباو مع فالنسيا على ملعب سان ماميس اليوم الخميس (الإياب في 2 مارس).

وتلعب المباراة النهائية في 23 أبريل على ملعب لا كارتوخا في إشبيلية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close