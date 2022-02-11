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سامر المصري مع “مراد علمدار” في عمل جديد

أعلن الممثل المصري سامر المصري أن عملا جديدا قادما قريبا سيجمعه مع الممثل التركي نجاتي شاشمار، المعروف بشخصية “مراد علمدار” في “وادي الذئاب”.

ونشر المصري عبر صفحته في “فيسبوك” صورا تجمعه بشاشمار، في إسطنبول التركية، وعلق على الصور بالإنكليزية واصفا الممثل التركي بأنه “أسطورة”.

وقد غادر المصري سوريا باكرا بعد الأزمة التي ما زالت مستمرة في البلاد.

وشارك المصري في عدد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية، واشتهر بشخصية “العكيد أبو شهاب” في الأجزاء الأولى من مسلسل “باب الحارة”.

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