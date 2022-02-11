صعقة كهرباء تنهي حياة طفل وقوات أمنية “تعتدي” على محامٍ جنوبي العراق

سجلت محافظتا ميسان وذي قار، يوم الجمعة، عدة حوادث امنية بينها “الاعتداء” على محام بالضرب من قبل القوات الامنية الخاصة، وفق مصدر أمني.

وذكر المصدر ان “القوات الخاصة التي تنفذ خطة امنية في محافظة ميسان اعتدت بالضرب المبرح على احد المحاميين في ميسان وتسببت باراقة دمه”، دون معرفة الأسباب.

من جانب آخر، اقدم مواطن على الانتحار رميا بالرصاص في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، لكن محاولته باءت بالفشل بسبب تمكن ذويه من نقله للمشفى، وفق المصدر.

واضاف المصدر، “كما ان طفلا يبلغ من العمر 4 سنوات تلقى صعقة كهربائية من احد الاسلاك امام منزله الواقع في قضاء الغراف شمالي محافظة ذي قار وأدى لوفاته على الفور”.

وتابع المصدر، ان “بستانا زراعيا تعرض لحريق في منطقة البدعة بقضاء الشطرة شمالي ذي قار وتم اخماد الحريق من قبل فرق الدفاع المدني، دون معرفة سبب نشوبه”.

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