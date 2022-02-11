عمليات البصرة توضح حقيقة اندلاع نزاع عشائري بالمحافظة

اوضحت قيادة عمليات البصرة، اليوم الجمعة، حقيقة اندلاع نزاع عشائري بالمحافظة.
وقال قائد عمليات البصرة علي الماجدي في بيان مقتضب انه “لا وجود لاي نزاع عشائري في المحافظة”.
واضاف ان “ماتتناقله وسائل التواصل اليوم هو نزاع سابق وقع خارج البصرة”
اوضحت قيادة عمليات البصرة، اليوم الجمعة، حقيقة اندلاع نزاع عشائري بالمحافظة.
وقال قائد عمليات البصرة علي الماجدي في بيان مقتضب انه “لا وجود لاي نزاع عشائري في المحافظة”.
واضاف ان “ماتتناقله وسائل التواصل اليوم هو نزاع سابق وقع خارج البصرة”
By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.