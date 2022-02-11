عمليات البصرة توضح حقيقة اندلاع نزاع عشائري بالمحافظة

اوضحت قيادة عمليات البصرة، اليوم الجمعة، حقيقة اندلاع نزاع عشائري بالمحافظة.

وقال قائد عمليات البصرة علي الماجدي في بيان مقتضب انه “لا وجود لاي نزاع عشائري في المحافظة”.

واضاف ان “ماتتناقله وسائل التواصل اليوم هو نزاع سابق وقع خارج البصرة”