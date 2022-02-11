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فنان تركي شهير يغني عن ارتفاع الأسعار

فنان تركي شهير يغني عن ارتفاع الأسعار
نشر الفنان التركي، محسون كيرميزيجول، على حسابه في “تويتر”، أغنية، انتقد فيها غلاء الأسعار في تركيا.

وعلى حسابه الرسمي في “تويتر”، شارك محسون كيرميزيجول مقطعا من أغنيته الشعبية “نصيحة”، وعلق عليها قائلا: “الكهرباء والغاز الطبيعي وارتفاع الأسعار”، حيث يقال في الأغنية الشعبية التي تعود كلماتها للشيخ أديبالي: “لا تصادق الجشع، لأنه لا يعرف الضيافة، ولا يعرف الترتيب، لا يعرف الطريق، والأهم من كل ذلك، أنه لا يعرف الشبع..أنت اعرفه..اعرفه”.

وبحسب صحيفة “زمان”، كان العديد من المشاهير في تركيا قد نددوا بارتفاع الأسعار، بينهم جيم يلماز، ويشيم سالكيم، وجولسي بيرسيل.
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