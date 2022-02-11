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قذيفة تركية تسقط على منزل مواطن بإحدى قرى زاخو وتتسبب بانقطاع الكهرباء

أفاد مصدر عسكري، يوم الجمعة، بسقوط قذيفة مدفعية تركية على منزل احد المواطنين في قرية بانكى التابعة لقضاء باتيفا بإدارة زاخو المستقلة.

وأبلغ المصدر أن “قذيفة مدفعية جراء القصف التركي لمواقع حزب العمال الكوردستاني وقعت عصر اليوم على منزل المواطن (صالح علي) اسفرت عن اضرار مادية وانقطاع التيار الكهربائي عن القرية التابعة لقضاء باتيفا ضمن ادارة زاخو المستقلة”.

وتكثف تركيا قصفها الجوي والمدفعي على مناطق حدودية داخل إقليم كوردستان منذ عدة اشهر، وتقول إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

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