كربلاء تنتج أكثر من 14 مليون بيضة خلال شهر كانون الثاني الماضي

أعلنت مديرية زراعة كربلاء يوم الجمعة، تحقيق زيادة بمعدلات إنتاج بيض المائدة ليصل إلى أكثر من 14 مليون بيضة خلال شهر كانون الثاني الماضي من أجل سد حاجة السوق المحلية من خلال توفير المنتوجات الزراعية والحيوانية في المحافظة.

وأوضحت مديرية الزراعة في المحافظة ببيان إن المشاريع المنتجة لبيض المائدة والعاملة بلغ عددها سبعة مشاريع قد أنتجت (14361600 ) بيضة خلال شهر كانون الثاني الماضي، وأن الأفراخ الداخلة في هذه المشاريع بلغ عددها (712016 ) فرخة منها (598400) في مرحلة الإنتاج و (133616 ) في مرحلة التربية.

وأضاف البيان؛ إن معظم إنشاء هذه المشاريع نتيجة قروض المبادرة الزراعية الميسرة بقروض طويلة الأمد وبدون فوائد وان هذه المشاريع مدعومة بالأعلاف والإشراف البيطري من قبل الدوائر المختصة والتابعة لوزارة الزراعة ، فضلاً عن دعمها من خلال منع استيراد البيض من خارج البلاد وحماية وتشجيع المنتج الوطني.

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