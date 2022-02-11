محافظة عراقية تتخذ إجراءات صارمة بحق مطلقي العيارات النارية في المناسبات

وذكرت القيادة في بيان أن “قيادة شرطة المثنى قامت بأخذ كافة الإجراءات القانونية بحق مطلقي العيارات النارية والقاء القبض عليهم وأحالتهم للقضاء أثناء قيامهم بالرمي في المناسبات الاجتماعية وفي مقدمتها ( العراضة والاعراس )”.

وأضافت، أنه بتوجيه من قائد شرطة المثنى العميد محمد عيسى سبتي “فأننا سوف نضرب من حديد إلى كل من يقوم بهذه الظاهرة والأستخفاف بارواح المواطنين حيث تعد هذه الظاهرة غير الحضارية التي أعتاد بعض الناس على اتباعها للتعبير عن افراحهم ومناسباتهم دون ادراكهم لخطورتها وما لها من تأثير سلبي على المجتمع بشكل عام وهي من العادات السيئة لما فيها من خطر على ارواح المواطنين، كونها مرفوضة تماما من قبل المرجعية الدينية في النجف الاشرف التي أكدت في الكثير من بياناتها وتوجيهاتها بعدم اطلاق العيارات في كافة المناسبات ومأتم العزاء وأيضا ماوقعته عشائرنا الكريمة من مواثيق شرف اكدت فيها تحريم وتجريم الرمي العشوائي ورفضه رفضا قاطعا لا يقبل اللبس”.