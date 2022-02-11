مسؤول بالوقف السني ينفي صدور أمر قبض بحقه ويتوعد قناة “الكربولي”

نفى مدير الوقف السني في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين جاسم داود سلمان، يوم الجمعة، صدور أمر قبض بحقه على خلفية قضايا فساد بإعمار ملوية سامراء.

وقال سلمان في مؤتمر صحفي إن “قناة دجلة الفضائية نقلت خبرا مفاده بأن هنالك امر قبض صدر بحق مدير الوقف السني في سامراء جاسم داود سلمان يتعلق بمخالفات إدارية ومالية في قضية إعمار ملوية سامراء”.

وتابع بالقول، “أود أن ابين أن الخبر عارٍ عن الصحة ولا حقيقة له، إنما هي قضية استهداف سياسي واضح”. واضاف، “لا علاقة للوقف السني بالاموال المخصصة لملوية سامراء إذ أن الجهة المنفذة لإعمار ملوية سامراء هي هيئة الآثار العامة / وزارة الثقافة والسياحة والآثار”.

واوضح سلمان، أنه سيقوم برفع دعوى قضائية ضد قناة دجلة وبعض “الصفحات المأجورة التي نشرت هذا الخبر”.

وكانت قناة دجلة المملوكة لرجل الاعمال جمال الكربولي نقلت أمس في احدى نشراتها الخبرية عن مصادر قولها، إن “مذكرة قبض صدرت بحق مدير الوقف السني في سامراء جاسم داود سلمان على خلفية تورطه بشبهات فساد وهدر للمال العام في ملفات عدة ابرزها اعادة اعمار جامع الملوية الكبير”.

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